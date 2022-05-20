Общество 20.05.2022 в 17:32

В Улан-Удэ ресто-бар обещает «Искушение вкусом», иллюстрируя слоган изображением Евы (18+)

Бурятское УФАС срочно запустило опрос: «является ли реклама непристойной?». От греха подальше
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ ресто-бар обещает «Искушение вкусом», иллюстрируя слоган изображением Евы (18+)
Бурятское УФАС России рассматривает на соответствие законодательству рекламу ресто-бара, размещенную на фасаде торгового комплекса в центре Улан-Удэ, сообщила пресс-служба управления.

В соответствии с частью 6 статьи 5 федерального закона «О рекламе» в рекламе не допускается использование непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений. Однако для того, чтобы принять объективное решение е УФАС России решило провести опрос граждан и просит высказать свое мнение по вопросу: «является ли использованный в рекламе образ непристойным?».

Суть рекламного плаката весьма проста. Ресто-бар Eat and Joy (можно перевести как «Ешь и радуйся») обещает посетителям «Искушение вкусом». Рекламный слоган украшает изображение полуобнаженной дамы, которую обвивает змея. Надо полагать, это Ева. Адама не видно, видимо, уже зашел за искушением.

Опрос проводится на сайте УФАС до 31 мая 2022 года включительно. Принять участие в голосовании можно на сайте.

Напомним, бизнес Бурятии давно и регулярно искушает клиентов и УФАС смелой рекламой. В конце прошлого года в УФАС Бурятии завершили рассмотрение дела по рекламе доставки суши и роллов «Ёбидоёби», размещенной на одном из телеканалов Улан-Удэ. Дело было возбуждено по обращениям граждан. «Слово «Ёбидоёби», обозначающее на японском языке «День недели – суббота», ввиду отсутствия у большинства граждан России специальных познаний в японском языке, может восприниматься как ненормативная лексика. Таким образом, в рекламе нарушены и требования российского законодательства о государственном языке, допускающего использование в рекламе иностранных слов и выражений только при наличии перевода», - отметили тогда в антимонопольном ведомстве.

В 2020 году Улан-Удэ крупная торговая сеть неоднозначно прорекламировала женские прокладки. На огромном баннере запечатлена полуобнаженная девушка. На ее ягодицах – кусок ткани, изображающий юбку. Когда дует ветер, «юбочка» поднимается, оголяя кружевные трусики своей обладательницы. Этот баннер вызвал огромное количество комментариев.

Были и другие примеры рекламной смелости, даже с матерком, которые, впрочем, быстро пресекались бдительными гражданами. Не исключено, что такая же судьба постигнет новоявленную Еву. Хотя сюжет, конечно, вполне библейский. А число его изображений в мировой живописи не поддается счету.

Фото: Бурятское УФАС
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