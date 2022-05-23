Общество 23.05.2022 в 09:57
Центр Улан-Удэ зарастает коноплей
Горожане заметили растение на площади Революции
Текст: Нина Павлова
В центре Улан-Удэ вновь выросла конопля. Об этом сообщил горожанин, снявший доказательства на камеру своего телефона. Мужчина поясняет, что наркотическое растение выросло рядом с лебедой в самом центре столицы Бурятии.
Напомним, запрещенное растение произрастает в центре города не первый год. С приходом теплых дней бдительные граждане то и дело замечают на этой площади коноплю. Такая же ситуация произошла в прошлому году, когда горожане увидели растение на площади Революции, где в тот момент полным ходом шла реставрация.
«Интересно, откуда привезен грунт»- размышляет автор ролика, опубликованного в паблике Весь Улан-Удэ.
Напомним, запрещенное растение произрастает в центре города не первый год. С приходом теплых дней бдительные граждане то и дело замечают на этой площади коноплю. Такая же ситуация произошла в прошлому году, когда горожане увидели растение на площади Революции, где в тот момент полным ходом шла реставрация.
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