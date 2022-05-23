В Бурятии туристы помогли потерявшемуся новорожденному жеребёнку найти маму

«Мама почувствовала сына за 500 метров и бросилась ему навстречу. Остановилась, испугалась людей. Жеребёнка отпустили, но он не пошёл к маме – совсем её не знал»

«Когда между ними оставалось метров тридцать, его отпустили и отошли в сторону. Мама сразу подошла к нему. Мы долго наблюдали за ними с горы. Больше они не расставались»

- поделились очевидцы трогательной историей воссоединения.