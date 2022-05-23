Общество 23.05.2022 в 10:12
В Бурятии туристы помогли потерявшемуся новорожденному жеребёнку найти маму
Малыш, родившийся буквально пару дней назад, отбился от табуна
Текст: Нина Павлова
Группа туристов в Баргузинском районе помогла одинокому жеребёнку, который отбился от табуна. Путешественники приехали на святое место и увидели там малыша, которому исполнилась буквально пара дней. Он едва стоял на ногах. Поблизости не было ни его мамы, ни других лошадей, сообщает паблик Баргузинский район.
Люди решили помочь жеребёнку и начали искать табун.
Малыша подвели к маме максимально близко, хотя это было опасно – вожак табуна мог наброситься на людей.
Люди решили помочь жеребёнку и начали искать табун.
«Мама почувствовала сына за 500 метров и бросилась ему навстречу. Остановилась, испугалась людей. Жеребёнка отпустили, но он не пошёл к маме – совсем её не знал»- говорится в посте, размещённом в сообществе.
Малыша подвели к маме максимально близко, хотя это было опасно – вожак табуна мог наброситься на людей.
«Когда между ними оставалось метров тридцать, его отпустили и отошли в сторону. Мама сразу подошла к нему. Мы долго наблюдали за ними с горы. Больше они не расставались»- поделились очевидцы трогательной историей воссоединения.