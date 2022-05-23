Общество 23.05.2022 в 10:12

В Бурятии туристы помогли потерявшемуся новорожденному жеребёнку найти маму

Малыш, родившийся буквально пару дней назад, отбился от табуна
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии туристы помогли потерявшемуся новорожденному жеребёнку найти маму
Группа туристов в Баргузинском районе помогла одинокому жеребёнку, который отбился от табуна. Путешественники приехали на святое место и увидели там малыша, которому исполнилась буквально пара дней. Он едва стоял на ногах. Поблизости не было ни его мамы, ни других лошадей, сообщает паблик Баргузинский район.

Люди решили помочь жеребёнку и начали искать табун.

«Мама почувствовала сына за 500 метров и бросилась ему навстречу. Остановилась, испугалась людей. Жеребёнка отпустили, но он не пошёл к маме – совсем её не знал»

- говорится в посте, размещённом в сообществе.

Малыша подвели к маме максимально близко, хотя это было опасно – вожак табуна мог наброситься на людей.

«Когда между ними оставалось метров тридцать, его отпустили и отошли в сторону. Мама сразу подошла к нему. Мы долго наблюдали за ними с горы. Больше они не расставались»

- поделились очевидцы трогательной историей воссоединения.
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добро помощь животные

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