Бурятия отметит свое 99-летие массовым исполнением гимна республики

«Хотим показать как известных исполнителей, так и молодых, новых» - говорит Соемла Дагаева, министр культуры Бурятии.

«В конце состоится массовое исполнение гимна Республики Бурятия. Надеемся, что споет вся площадь Советов» - говорят организаторы.

30 мая 2022 года Бурятии исполняется 99 лет со дня создания. В будущем году республика отметит 100-летие. Оно будет праздноваться широко, вплоть до того, что пройдет мероприятие в Москве, в Кремлевском Дворце. А нынешнее мероприятие состоится 30 мая на площади Советов.Намечено провести большой концерт. Сцену установят у здания Народного Хурала. Музыкальное действо разделено на две части.В первой части концерта (с 19 часов) будут представлены маститые, ведущие творческие коллективы республики. Это предназначено, наверное, более старшему поколению. Зрители увидят творчество всех народов, субкультурных групп Бурятии - казаков, староверов, бурят, эвенков и представителей других народов Бурятии.Вторая часть более молодежная. Она начнется в 20 часов. Выступят более тридцати исполнителей и коллективов. Планируется представить каждый район республики. Какой-то район выступит в хип-хоп стиле, другие представят иные направления.Вторая часть продлится до 22 часов. Одним из главных ответственных за музыкальное оформление концерта является известный бурятский музыкант, композитор Алагуй.