В Бурятии студенты могут выиграть миллион и путешествие по России

«Кроме того, прямо сегодня среди присутствующих студентов будут разыграны путешествия по всей России за счет средств Росмолодежи. Такое масштабное проектное мероприятие для студенчества Бурятии проводится в Улан-Удэ впервые» - добавил Иван Логинов.

В БГУ состоялась презентация всероссийского студенческого проекта «Твой ход». В ней приняла участие команда Федерального агентства по делам молодежи. В БГУ собрались студенты всех вузов Бурятии. Всего на презентацию и мастер-классы записалось почти 1000 человек. Об этом "Номер один" сообщил проректор по молодежной политике БГУ Иван Логинов.Призовой фонд конкурсной части «Твоего Хода» составляет 200 млн рублей, а вне конкурса студенты получают готовое портфолио, стажировки у топовых работодателей, подарки от партнеров, полезные знакомства и навыки.