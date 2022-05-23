Общество 23.05.2022 в 11:31
В Бурятии студенты могут выиграть миллион и путешествие по России
Сегодня учащимся вузов предлагают использовать этот шанс
Текст: Нина Павлова
В БГУ состоялась презентация всероссийского студенческого проекта «Твой ход». В ней приняла участие команда Федерального агентства по делам молодежи. В БГУ собрались студенты всех вузов Бурятии. Всего на презентацию и мастер-классы записалось почти 1000 человек. Об этом "Номер один" сообщил проректор по молодежной политике БГУ Иван Логинов.
Призовой фонд конкурсной части «Твоего Хода» составляет 200 млн рублей, а вне конкурса студенты получают готовое портфолио, стажировки у топовых работодателей, подарки от партнеров, полезные знакомства и навыки.
Призовой фонд конкурсной части «Твоего Хода» составляет 200 млн рублей, а вне конкурса студенты получают готовое портфолио, стажировки у топовых работодателей, подарки от партнеров, полезные знакомства и навыки.
«Кроме того, прямо сегодня среди присутствующих студентов будут разыграны путешествия по всей России за счет средств Росмолодежи. Такое масштабное проектное мероприятие для студенчества Бурятии проводится в Улан-Удэ впервые»- добавил Иван Логинов.
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