В Улан-Удэ стартует сезон летнего отдыха детей

С 30 мая в школах столицы Бурятии открываются 48 лагерей дневного пребывания и 16 лагерей труда и отдыха. В них отдохнут более 5,5 тысяч школьников.Путевка в лагерь труда и отдыха стоит около 2600 рублей (порядка 400 рублей платят родители). А в лагерь дневного пребывания - около трех тысяч рублей (родительская плата - порядка 500 рублей).Также в этом сезоне заработают все десять загородных лагерей, которые загрузят на сто процентов. Цены на путевки - от 24 до 30 тысяч рублей. Кстати, родители смогут получить кэшбэк в размере 50 процентов. В загородных лагерях Улан-Удэ отдохнут 4603 ребенка, в т. ч. дети из малообеспеченных семей, находящиеся в трудном положении.Порядка 400 школьников будут трудоустроены. Их займут на разных работах - уборка и др. - при 16 учреждениях допобразования и при школе №41 (микрорайон ЛВРЗ). Зарплата составит 90 рублей в день.На подготовку к летнему отдыху муниципальный бюджет выделил 15,7 млн рублей.