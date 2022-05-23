Общество 23.05.2022 в 12:20

В Улан-Удэ стартует сезон летнего отдыха детей

В десяти загородных лагерях отдохнут порядка 4,6 тысяч детей
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ стартует сезон летнего отдыха детей
"Номер один"
С 30 мая в школах столицы Бурятии открываются 48 лагерей дневного пребывания и 16 лагерей труда и отдыха. В них отдохнут более 5,5 тысяч школьников.

Путевка в лагерь труда и отдыха стоит около 2600 рублей (порядка 400 рублей платят родители). А в лагерь дневного пребывания - около трех тысяч рублей (родительская плата - порядка 500 рублей).

Также в этом сезоне заработают все десять загородных лагерей, которые загрузят на сто процентов. Цены на путевки - от 24 до 30 тысяч рублей. Кстати, родители смогут получить кэшбэк в размере 50 процентов. В загородных лагерях Улан-Удэ отдохнут 4603 ребенка, в т. ч. дети из малообеспеченных семей, находящиеся в трудном положении.

Порядка 400 школьников будут трудоустроены. Их займут на разных работах - уборка и др. - при 16 учреждениях допобразования и при школе №41 (микрорайон ЛВРЗ). Зарплата составит 90 рублей в день.

На подготовку к летнему отдыху муниципальный бюджет выделил 15,7 млн рублей.
Теги
отдых дети

Все новости

Жителей Улан-Удэ призывают голосовать за дизайн-проекты сквера «Яблоневый» и бульвара «Сиреневый»
23.05.2022 в 13:38
В Улан-Удэ ловкий вор обчистил квартиры почти на миллион рублей
23.05.2022 в 12:45
ВСЖД готова к летним пассажирским перевозкам
23.05.2022 в 12:39
В Бурятии резко подорожало пиво
23.05.2022 в 12:33
25 мая в Улан-Удэ прозвучит последний звонок
23.05.2022 в 12:23
В Улан-Удэ стартует сезон летнего отдыха детей
23.05.2022 в 12:20
В Улан-Удэ на Библионочь пригласят диджеев
23.05.2022 в 12:13
В Улан-Удэ прошло дефиле с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
23.05.2022 в 12:05
Пьяный житель Бурятии угнал иномарку у пожилого родственника
23.05.2022 в 12:03
В Бурятии студенты могут выиграть миллион и путешествие по России
23.05.2022 в 11:31
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 мая

Читайте также
Жителей Улан-Удэ призывают голосовать за дизайн-проекты сквера «Яблоневый» и бульвара «Сиреневый»
Как они изменятся в 2023 году, решают сами горожане
23.05.2022 в 13:38
ВСЖД готова к летним пассажирским перевозкам
Добавляются три поезда в направлении Черного моря и дополнительный парк вагонов
23.05.2022 в 12:39
В Бурятии резко подорожало пиво
Также продолжается рост цен на многие продукты питания
23.05.2022 в 12:33
25 мая в Улан-Удэ прозвучит последний звонок
По всей республике магазины прекратят розничную продажу алкоголя
23.05.2022 в 12:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru