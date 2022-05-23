25 мая в Улан-Удэ прозвучит последний звонок

25 мая в школах Улан-Удэ пройдет последний звонок. В этом году 11-е классы в школах города заканчивают 2916 учеников. Комитет по образованию рекомендовал школам провести последний звонок в 11 часов и на свежем воздухе. Использование пиротехники запрещено.Будет строго отслеживаться, чтобы в школах и на прилегающих к ним территориях не употреблялся алкоголь. В целом, 25 мая, как установил закон Бурятии, магазины не будут вести продажу алкоголя.С 18 часов сотрудники ПДН и родители начнут патрулировать улицы Улан-Удэ для предотвращения возможных инцидентов с участием выпускников.Фото: «Номер один»