В Бурятии резко подорожало пиво

В апреле 2022 года по сравнению с мартом 2022 года индекс потребительских цен в Бурятии составил 100,7%, сообщает Бурятстат. В том числе на продовольственные товары 101,5%, непродовольственные товары – 99,6%, услуги – 101,6%.Как сообщили в ведомстве, значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание макаронных и крупяных изделий. Более всего прибавили в цене крупа гречневая на 6,2%, горох и фасоль – на 3,2%, овсяные хлопья «Геркулес» - на 1,9%, макаронные изделия из пшеничной муки – на 1,7%, рис шлифованный - на 0,9%.Из наблюдаемых товаров плодоовощной продукции наибольшее повышение цен отмечено на виноград - на 22,6%, лук репчатый - на 11,8%, картофель – на 10,8%, груши – на 8,7 %, свеклу столовую – на 6,1%, морковь – на 5,2%, яблоки – на 5,1%, овощи замороженные – на 4,6%, огурцы свежие – на 3,0 %.Также увеличились цены на кофе натуральный растворимый - на 15%, баранину (кроме бескостного мяса) – на 11,4%, пиво – на 11,2%, зефир, пастилу – на 7,7%, маргарин – на 6,9 %, говядину (кроме бескостного мяса), молоко сгущенное с сахаром – на 6,6%.Среди непродовольственных товаров значительное повышение цен отмечено на моющие и чистящие средства. Так, мыло хозяйственное подорожало на 7,9%, туалетное – на 6,9%, дезинфицирующие средство для поверхностей – на 0,3%.Среди услуг значительный рост цен зарегистрирован в сфере туризма и отдыха. Так, цена поездки на отдых в Турцию стала дороже на 17,4%, Египет – на 16%, дом отдыха, пансионат – на 4,5%.Фото: pixabay.com