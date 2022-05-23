Жителей Улан-Удэ призывают голосовать за дизайн-проекты сквера «Яблоневый» и бульвара «Сиреневый»

«Главный фактор при принятии решения о поддержке благоустройства - заинтересованность в этом со стороны самих жителей, поскольку объем финансирования на строительство объектов ограничен. Продолжится ли обустройство общественных территорий в нашем городе и в каком объеме оно будет проведено, зависит исключительно от нас с вами», - говорят в мэрии города.





Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» необходимо участие жителей. Чем выше вовлеченность горожан, тем больше шансов у муниципалитета реализовать предложенные ими проекты.В связи с этим администрация призывает горожан проголосовать за два лучших дизайн-проекта – для сквера «Яблоневый» и бульвара «Сиреневый». Сделать это можно на сайте 03.gorodsreda.ru.Участвовать в голосовании могут все горожане старше 14 лет. Осталась всегоодна неделя голосования. Важен каждый голос.Посмотреть дизайн-проекты и выбрать лучший можно на платформе 03.gorodsreda.ru и на портале «Госуслуги».1. Выберите на сайте голосования 03.gorodsreda.ru вариант «Войти».2. В верхнем левом углу экрана, проверьте регион - Республика Бурятия (при необходимости - исправьте).3. Нажмите на кнопку «Голосование» (правый верхний угол экрана) и на открывшейся странице выберите муниципальное образование или район – «город Улан-Удэ».4. Выбрать дизайн-проект можно по каждой из предложенных территорий. Во вкладке «Дизайн-проекты» кликните на территории и просмотрите предложенные дизайн-проекты.5. Проголосуйте за понравившийся проект.