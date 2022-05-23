Общество 23.05.2022 в 13:38

Жителей Улан-Удэ призывают голосовать за дизайн-проекты сквера «Яблоневый» и бульвара «Сиреневый»

Как они изменятся в 2023 году, решают сами горожане
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Текст: Константин Воронов
Жителей Улан-Удэ призывают голосовать за дизайн-проекты сквера «Яблоневый» и бульвара «Сиреневый»
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» необходимо участие жителей. Чем выше вовлеченность горожан, тем больше шансов у муниципалитета реализовать предложенные ими проекты.

«Главный фактор при принятии решения о поддержке благоустройства - заинтересованность в этом со стороны самих жителей, поскольку объем финансирования на строительство объектов ограничен. Продолжится ли обустройство общественных территорий в нашем городе и в каком объеме оно будет проведено, зависит исключительно от нас с вами», - говорят в мэрии города.


В связи с этим администрация призывает горожан проголосовать за два лучших дизайн-проекта – для сквера «Яблоневый» и бульвара «Сиреневый». Сделать это можно на сайте 03.gorodsreda.ru.

Участвовать в голосовании могут все горожане старше 14 лет. Осталась всего
одна неделя голосования. Важен каждый голос.

Посмотреть дизайн-проекты и выбрать лучший можно на платформе 03.gorodsreda.ru и на портале «Госуслуги».

Как голосовать?

1. Выберите на сайте голосования 03.gorodsreda.ru вариант «Войти».

2. В верхнем левом углу экрана, проверьте регион - Республика Бурятия (при необходимости - исправьте).

3. Нажмите на кнопку «Голосование» (правый верхний угол экрана) и на открывшейся странице выберите муниципальное образование или район – «город Улан-Удэ».

4. Выбрать дизайн-проект можно по каждой из предложенных территорий. Во вкладке «Дизайн-проекты» кликните на территории и просмотрите предложенные дизайн-проекты.

5. Проголосуйте за понравившийся проект.
Теги
голосование благоустройство

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