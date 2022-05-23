Общество 23.05.2022 в 13:38
Жителей Улан-Удэ призывают голосовать за дизайн-проекты сквера «Яблоневый» и бульвара «Сиреневый»
Как они изменятся в 2023 году, решают сами горожане
Текст: Константин Воронов
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» необходимо участие жителей. Чем выше вовлеченность горожан, тем больше шансов у муниципалитета реализовать предложенные ими проекты.
В связи с этим администрация призывает горожан проголосовать за два лучших дизайн-проекта – для сквера «Яблоневый» и бульвара «Сиреневый». Сделать это можно на сайте 03.gorodsreda.ru.
Участвовать в голосовании могут все горожане старше 14 лет. Осталась всего
одна неделя голосования. Важен каждый голос.
Посмотреть дизайн-проекты и выбрать лучший можно на платформе 03.gorodsreda.ru и на портале «Госуслуги».
Как голосовать?
1. Выберите на сайте голосования 03.gorodsreda.ru вариант «Войти».
2. В верхнем левом углу экрана, проверьте регион - Республика Бурятия (при необходимости - исправьте).
3. Нажмите на кнопку «Голосование» (правый верхний угол экрана) и на открывшейся странице выберите муниципальное образование или район – «город Улан-Удэ».
4. Выбрать дизайн-проект можно по каждой из предложенных территорий. Во вкладке «Дизайн-проекты» кликните на территории и просмотрите предложенные дизайн-проекты.
5. Проголосуйте за понравившийся проект.
«Главный фактор при принятии решения о поддержке благоустройства - заинтересованность в этом со стороны самих жителей, поскольку объем финансирования на строительство объектов ограничен. Продолжится ли обустройство общественных территорий в нашем городе и в каком объеме оно будет проведено, зависит исключительно от нас с вами», - говорят в мэрии города.
В связи с этим администрация призывает горожан проголосовать за два лучших дизайн-проекта – для сквера «Яблоневый» и бульвара «Сиреневый». Сделать это можно на сайте 03.gorodsreda.ru.
Участвовать в голосовании могут все горожане старше 14 лет. Осталась всего
одна неделя голосования. Важен каждый голос.
Посмотреть дизайн-проекты и выбрать лучший можно на платформе 03.gorodsreda.ru и на портале «Госуслуги».
Как голосовать?
1. Выберите на сайте голосования 03.gorodsreda.ru вариант «Войти».
2. В верхнем левом углу экрана, проверьте регион - Республика Бурятия (при необходимости - исправьте).
3. Нажмите на кнопку «Голосование» (правый верхний угол экрана) и на открывшейся странице выберите муниципальное образование или район – «город Улан-Удэ».
4. Выбрать дизайн-проект можно по каждой из предложенных территорий. Во вкладке «Дизайн-проекты» кликните на территории и просмотрите предложенные дизайн-проекты.
5. Проголосуйте за понравившийся проект.