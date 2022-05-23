Глава Бурятии наградил троих парней за спасение мужчины и его детей

- В первую очередь, хочу поблагодарить вас за мужество и неравнодушие. Вы еще молодые, но уже настоящие мужчины. Вы спасли три жизни! Вашим родителям передаю слова благодарности за то, что они вырастили и воспитали вас такими. Низкий поклон им за таких сыновей – настоящих мужчин! А вам желаю успехов в жизни, - поблагодарил молодых людей Алексей Цыденов.





- Мы услышали крики о помощи и побежали к реке. Один мальчик уже плыл на середине реки, а другого держал обессиленный отец. Не раздумывая, бросались в воду и спасли их. Я не считаю это подвигом, потому что это жизнь человека, и любой так же поступил бы на моем месте, - отмечает Александр Хамниганов.





23 мая Глава Бурятии Алексей Цыденов наградил троих молодых людей из Курумканского района – Алдара и Дашиниму Бадмаевых и Александра Хамниганова нагрудными знаками «Горячее сердце». Поводом для награждения послужил героический поступок ребят: они спасли из реки тонущих мальчишек и их отца.20 июня 2021 года житель села с двумя детьми отдыхал на берегу реки Баргузин. Внезапно младший сын упал в воду, течение реки начало уносить ребенка все дальше от пляжа. Старший брат пытался спасти младшего, но и его начало уносить течением. Дети начали звать на помощь. Услышав крики детей, отец немедленно поплыл к ним. Он всеми силами старался успеть спасти их самостоятельно, но детей уносило течение.Алдар и Дашинима Бадмаевы и Александр Хамниганов услышали крики о помощи со стороны реки Баргузин. Не раздумывая, ребята бросились спасать мальчишек 7 и 13 лет, а также пытавшегося спасти их, но уже обессилевшего отца. Мужественный поступок Алдара, Дашинимы и Александра получил всероссийское признание, и ребята удостоены нагрудного знака «Горячее сердце».История мужественного поступка Алдара и Дашинимы Бадмаевых, Александра Хамниганова вошла в число других 108 историй со всей страны, удостоенных всероссийского признания в 2022 году.Нагрудный знак «Горячее сердце» вручается детям и молодежи до 23 лет, молодежным и детским общественным объединениям, показавшим примеры неравнодушного отношения, бескорыстной помощи людям и мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций.Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» проводится 9-й раз с 2013 года Фондом социально-культурных инициатив при поддержке различных министерств и ведомств, а также общественных организаций и фондов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии