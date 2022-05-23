Общество 23.05.2022 в 14:01

В Улан-Удэ особый противопожарный период продлен до 10 июня

Шестнадцать мобильных групп контролируют пригородные леса  площадью более 8,5 тысячи гектаров
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ особый противопожарный период продлен до 10 июня
В Улан-Удэ особый противопожарный режим в городских лесах продлен с 22 мая по 10 июня. В период действия режима запрещается пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса столицы Бурятии, сообщили в городской администрации.

Исключением являются работы, проводимые специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров, аварийно-спасательные работы, а также воспроизводство лесов и уход за ними. Также запрещено проведение пожароопасных работ в границах городского округа, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий.

«Апрель и май - это самые опасные месяцы, в это время в лесах происходит усиление ветра и предотвратить пожар очень трудно. Мусор, сухая растительность, лесной массив сам по себе не загораются, везде присутствует человеческий фактор. Обыкновенная непотушенная сигарета является очагом возгорания», - отметил начальник Управления по ЧС администрации города Валерий Вильдавский.

Для мониторинга и патрулирования лесов создано 16 мобильных групп из числа сотрудников структурных подразделений администрации города, городского лесничества, сотрудников МВД и МЧС. Также территории патрулируют общественные инспекторы, казачество и добровольцы. Специалисты контролируют леса в трех районах города площадью более 8,5 тысячи гектаров. Лесной массив разбит на 10 маршрутов патрулирования. В поимке нарушителей помогает спецоборудование - квадрокоптер и фотоловушки.

Гражданам разрешается пользоваться сквозными проездами на дорогах общего пользования, посещать базы отдыха, стадионы, детские оздоровительные лагеря, здравницы, места проведения общегородских массовых мероприятий. Местами отдыха традиционно определены остров Комсомольский, остров Богородский и футбольное поле на Верхней Березовке. В указанных местах граждане могут отдохнуть при условии строгого соблюдения мер безопасности: вокруг мангала убрана сухая трава, имеется достаточный запас воды для тушения возможного пожара.

За несоблюдение правил нарушителям особого противопожарного режима грозит административный штраф на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.

Фото: ulan-ude-info.ru

Теги
пожары леса профилактика

Все новости

В Улан-Удэ с 26 мая начнут сдавать ЕГЭ
23.05.2022 в 14:26
В Улан-Удэ опубликовали схему объезда ремонтируемого участка ул. Терешковой
23.05.2022 в 14:18
В Улан-Удэ особый противопожарный период продлен до 10 июня
23.05.2022 в 14:01
Глава Бурятии наградил троих парней за спасение мужчины и его детей
23.05.2022 в 13:49
Жителей Улан-Удэ призывают голосовать за дизайн-проекты сквера «Яблоневый» и бульвара «Сиреневый»
23.05.2022 в 13:38
В Улан-Удэ ловкий вор обчистил квартиры почти на миллион рублей
23.05.2022 в 12:45
ВСЖД готова к летним пассажирским перевозкам
23.05.2022 в 12:39
В Бурятии резко подорожало пиво
23.05.2022 в 12:33
25 мая в Улан-Удэ прозвучит последний звонок
23.05.2022 в 12:23
В Улан-Удэ стартует сезон летнего отдыха детей
23.05.2022 в 12:20
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 мая

Читайте также
В Улан-Удэ с 26 мая начнут сдавать ЕГЭ
Все пункты приема экзаменов обеспечены металлодетекторами
23.05.2022 в 14:26
В Улан-Удэ опубликовали схему объезда ремонтируемого участка ул. Терешковой
Движение пойдет по ул. Солнечная
23.05.2022 в 14:18
Глава Бурятии наградил троих парней за спасение мужчины и его детей
Отец с детьми едва не утонули в реке Баргузин
23.05.2022 в 13:49
Жителей Улан-Удэ призывают голосовать за дизайн-проекты сквера «Яблоневый» и бульвара «Сиреневый»
Как они изменятся в 2023 году, решают сами горожане
23.05.2022 в 13:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru