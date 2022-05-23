В Улан-Удэ особый противопожарный период продлен до 10 июня

В Улан-Удэ особый противопожарный режим в городских лесах продлен с 22 мая по 10 июня. В период действия режима запрещается пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса столицы Бурятии, сообщили в городской администрации.Исключением являются работы, проводимые специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров, аварийно-спасательные работы, а также воспроизводство лесов и уход за ними. Также запрещено проведение пожароопасных работ в границах городского округа, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий.«Апрель и май - это самые опасные месяцы, в это время в лесах происходит усиление ветра и предотвратить пожар очень трудно. Мусор, сухая растительность, лесной массив сам по себе не загораются, везде присутствует человеческий фактор. Обыкновенная непотушенная сигарета является очагом возгорания», - отметил начальник Управления по ЧС администрации города Валерий Вильдавский.Для мониторинга и патрулирования лесов создано 16 мобильных групп из числа сотрудников структурных подразделений администрации города, городского лесничества, сотрудников МВД и МЧС. Также территории патрулируют общественные инспекторы, казачество и добровольцы. Специалисты контролируют леса в трех районах города площадью более 8,5 тысячи гектаров. Лесной массив разбит на 10 маршрутов патрулирования. В поимке нарушителей помогает спецоборудование - квадрокоптер и фотоловушки.Гражданам разрешается пользоваться сквозными проездами на дорогах общего пользования, посещать базы отдыха, стадионы, детские оздоровительные лагеря, здравницы, места проведения общегородских массовых мероприятий. Местами отдыха традиционно определены остров Комсомольский, остров Богородский и футбольное поле на Верхней Березовке. В указанных местах граждане могут отдохнуть при условии строгого соблюдения мер безопасности: вокруг мангала убрана сухая трава, имеется достаточный запас воды для тушения возможного пожара.За несоблюдение правил нарушителям особого противопожарного режима грозит административный штраф на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.Фото: ulan-ude-info.ru