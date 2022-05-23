Общество 23.05.2022 в 14:18

В Улан-Удэ опубликовали схему объезда ремонтируемого участка ул. Терешковой

Движение пойдет по ул. Солнечная
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ опубликовали схему объезда ремонтируемого участка ул. Терешковой
Как уже сообщалось, с 31 мая по 15 июня в связи с ремонтом дороги перекрыт участок дороги по ул. Терешковой - от улицы Сахьяновой до бульвара Карла Маркса по четной стороне.

Сегодня в мэрии города обнародовали схему объезда ремонтируемого участка.


В Октябрьском районе на автобусных остановках, где есть дублирование с трамвайным движением, будут развешаны яркие схемы объезда.

- Мы развесим схемы для того, чтобы люди знали об изменениях. В прошлом году при закрытии трамвайного движения на Ключевской, когда были посты в СМИ и соцсетях — всё равно много людей ждали трамвай. Я знаю, что в крупных городах - в Москве и городах Европы, вешают бумажные схемы, хочу распространить такую практику и у нас, - рассказал автор схем, урбан-активист Вадим Горбачев.

Напомним, чтобы не перекрывать дорогу полностью, власти города приняли решение разбить ремонт ул. терешковой на этапы. Это даст возможность организовать более удобные схемы объезда.

Фото: «Номер один»
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