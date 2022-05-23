Общество 23.05.2022 в 14:26
В Улан-Удэ с 26 мая начнут сдавать ЕГЭ
Все пункты приема экзаменов обеспечены металлодетекторами
Текст: Петр Санжиев
В этом году в Улан-Удэ Единый государственный экзамен будут сдавать 2916 одиннадцатиклассников. Основной этап пройдет с период с 26 мая по 21 июня. Для проведения ЕГЭ определены 15 школ. Среди них школы № 1, 8, 17, 25, 26, 35, 49, 65 и др.
«Все пункты обеспечены станциями печати и сканирования. Уже не первый год экзамен проводится таким образом, что все контрольно-измерительные материалы, которые раздаются детям, распечатываются прямо в аудитории», - сообщила председатель комитета по образования Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.
Для безопасности участников ЕГЭ, а также организаторов экзамена, в местах его сдачи будет организовано дежурство сотрудников полиции, Все пункты оснащены металлодетекторами и системами видеонаблюдения.
Чтобы снизить эпидемиологические риски, будут применены рекомендованные Роспотребнадзором меры – термометрия при входе, внешний осмотр на наличие признаков заболевания, будет проводиться обеззараживание воздуха, везде будут иметься средства дезинфекции и индивидуальной защиты.
«Аттестаты выдадут всем, кто успешно пройдет итоговую аттестацию. Процедура выдачи аттестатов будет организована в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, Рособрнадзора и министерства просвещения», - заверяют в комитете.
Последний звонок для выпускников прозвенит 25 мая.
Фото: «Номер один»
«Все пункты обеспечены станциями печати и сканирования. Уже не первый год экзамен проводится таким образом, что все контрольно-измерительные материалы, которые раздаются детям, распечатываются прямо в аудитории», - сообщила председатель комитета по образования Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.
Для безопасности участников ЕГЭ, а также организаторов экзамена, в местах его сдачи будет организовано дежурство сотрудников полиции, Все пункты оснащены металлодетекторами и системами видеонаблюдения.
Чтобы снизить эпидемиологические риски, будут применены рекомендованные Роспотребнадзором меры – термометрия при входе, внешний осмотр на наличие признаков заболевания, будет проводиться обеззараживание воздуха, везде будут иметься средства дезинфекции и индивидуальной защиты.
«Аттестаты выдадут всем, кто успешно пройдет итоговую аттестацию. Процедура выдачи аттестатов будет организована в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, Рособрнадзора и министерства просвещения», - заверяют в комитете.
Последний звонок для выпускников прозвенит 25 мая.
Фото: «Номер один»
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