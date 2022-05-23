Общество 23.05.2022 в 17:53

В Забайкалье владелицу собак будут судить за смерть малолетней девочки

В селе Домна стая псов, живших на подворье этой женщины, насмерть загрызла семилетнюю школьницу
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Текст: Номер один
В Забайкалье владелицу собак будут судить за смерть малолетней девочки
Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы села Домна Читинского района Забайкальского края, обвиняемой в «причинении смерти по неосторожности».

По версии следствия, обвиняемая по месту жительства содержала 13 беспородных собак. При этом, несмотря на наличие обязанности и возможности предусмотреть последствия бесконтрольного выгула принадлежащих ей животных, женщина не предприняла должных мер по обеспечению безопасности граждан, предотвращению причинения вреда их жизни и здоровью за пределами территории домовладения. Его ограждение позволяло собакам беспрепятственно покидать подворье.

В результате преступной небрежности обвиняемой стая собак покинула домовладение и 22 января нынешнего года напала на возвращавшуюся домой семилетнюю школьницу, причинив ей несовместимые с жизнью травмы. Животные изъяты у владельца.

Уголовное дело будет рассмотрено Читинским районным судом Забайкальского края, сообщили в краевой прокуратуре.

В Забайкалье ранее собаки уже становились причиной гибели ребенка. Днём 13 марта 2015 года на улице Балейской прохожий обнаружил тело 9-летнего мальчика, которого загрызли собаки, прикормленные на местном мясокомбинате ОАО «Забайкалагробизнес». На тот момент губернатор Забайкалья Константин Ильковский в связи с гибелью ребенка провёл экстренное совещание, на котором поручил администрации города ввести режим ЧС и начать отлов бездомных собак. Глава региона также поручил городским властям оценить затраты на отлов и стерилизацию бездомных собак и представить расчеты в правительство Забайкальского края.

Ингодинский районный суд Читы в июне 2015-го назначил 2 миллиона рублей компенсации морального вреда матери мальчика. Во время расследования выяснилось, что за последние годы собаки напали на 18 человек, в том числе 10 детей.

Ситуация в Улан-Удэ также давно вызывает тревогу. В мае в столице Бурятии собаки напали на 6-летнего ребенка и 30-летнюю девушку. Как сообщал «Номер один», нападения произошли в Октябрьском районе 15 мая. А 12 мая в Железнодорожном районе Улан-Удэ на ул. Репина произошло нападение трех собак на 7-летнего ребенка.

Фото: pixabay.com
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