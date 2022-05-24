Общество 24.05.2022 в 09:16

В Бурятии сотрудники полиции изъяли самую крупную партию героина за последние пять лет

Житель Тарбагатайского района вез для продажи 287 граммов героина и 55 граммов «синтетики»

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В Бурятии сотрудники полиции изъяли самую крупную партию героина за последние пять лет
В Иволгинском районе Бурятии полицейскими задержан подозреваемый в покушении на сбыт сильнодействующего наркотического вещества. Операцию провели сотрудники Управления наркоконтроля регионального МВД, сообщили в пресс-службе ведомства.

В момент задержания в автомашине находились двое жителей Тарбагатайского района 43 и 39 лет. В ходе обыска на заднем сиденье авто в четырех стеклянных банках с кофе обнаружены и изъяты полимерные пакетики и сверток со следами запайки с веществами различной консистенции и цветов. Также подозрительные вещества были обнаружены при личном досмотре граждан.

Согласно результатам экспертизы, представленные вещества -  более 287 граммов героина и около 55 граммов иных синтетических наркотиков.

Это самая крупная партия героина, изъятая в республике за последние пять лет.

В ходе предварительного следствия установлено, что 43-летний обвиняемый намеревался расфасовать наркотики на малые дозы и сбывать их на территории Бурятии.

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции  устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности гражданина.

Фото: МВД по Бурятии
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преступность наркотики изъятие

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