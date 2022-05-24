В Бурятии сотрудники полиции изъяли самую крупную партию героина за последние пять лет

В Иволгинском районе Бурятии полицейскими задержан подозреваемый в покушении на сбыт сильнодействующего наркотического вещества. Операцию провели сотрудники Управления наркоконтроля регионального МВД, сообщили в пресс-службе ведомства.В момент задержания в автомашине находились двое жителей Тарбагатайского района 43 и 39 лет. В ходе обыска на заднем сиденье авто в четырех стеклянных банках с кофе обнаружены и изъяты полимерные пакетики и сверток со следами запайки с веществами различной консистенции и цветов. Также подозрительные вещества были обнаружены при личном досмотре граждан.Согласно результатам экспертизы, представленные вещества - более 287 граммов героина и около 55 граммов иных синтетических наркотиков.Это самая крупная партия героина, изъятая в республике за последние пять лет.В ходе предварительного следствия установлено, что 43-летний обвиняемый намеревался расфасовать наркотики на малые дозы и сбывать их на территории Бурятии.Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности гражданина.Фото: МВД по Бурятии