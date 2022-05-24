Общество 24.05.2022 в 09:49

В Бурятии растет смертность

Естественная убыль населения с начала года составила 1011 человек
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Текст: Номер один
В Бурятии растет смертность
В Бурятии за январь – март нынешнего года  органами ЗАГС республики зарегистрированы 2767 родившихся и 3778 умерших, сообщил Бурятстат.

По сравнению с соответствующим периодом 2021 года число родившихся уменьшилось на 359 человек или на 11,5 %, число умерших выросло на 505 человек или на 15,4 %. Естественная убыль населения составила 1011 человек, в расчете на 1000 населения – 4,2 человека. Коэффициент смертности по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос с 13,5 до 15,6 умерших на 1000 населения. Неблагополучная ситуация со смертностью населения сложилась в Кабанском, Баргузинском, Бичурском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Муйском и Северо-Байкальском  муниципальных районах (20 и более умерших на 1000 населения). В возрасте до 1 года умерло 17 младенцев. Коэффициент младенческой смертности вырос с 3,2 до 5,7 на 1000 родившихся.

Естественная убыль населения наблюдалась в 20 муниципальных образованиях республики, из них наибольшая убыль отмечена в Северо-Байкальском (-15,4 промилле), Кабанском (-14,0) и Бичурском (-12,2) районах. Естественный прирост населения наблюдался лишь в Окинском (7,5 промилле), Иволгинском (4,3) районах и в  Северобайкальске (0,7).

Коэффициент рождаемости составил 11,4 новорожденных на 1000 жителей и снизился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 1,5 промилле. Снижение рождаемости наблюдалось в 14 муниципальных районах и в Улан-Удэ. При этом наибольшее снижение отмечено в Селенгинском (на 36,5 %), Баргузинском (на 28,5 %) и Бичурском (на 28,4 %) районах.

Численность постоянного населения республики по состоянию на 1 января 2022 года составила 982,6 тыс. человек, из них городского населения – 580,8 тыс. человек и
401,8 тыс. человек – сельского.

Фото: pixabay.com
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