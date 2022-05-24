Асфальт на вокзале Улан-Удэ сделали потоньше во имя коррупции

В Бурятии вступил в законную силу приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге при ремонте привокзальной площади в Улан-Удэ, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Ранее, в декабре 2021 года приговором Ленинского районного суда Иркутска он был признан виновным в совершении этих преступлений. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс рублей. Суд установил, что в 2016 году начальник Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов в корыстных целях привлек к работам по укладке асфальтового покрытия на привокзальной площади Улан-Удэ подрядчика без проведения конкурсных процедур. А затем провел приемку асфальтового покрытия толщиной 4,5 см, не соответствующего сметной документации (6 см). В 2017 году железнодорожный начальник провел фиктивные конкурсы, заключив контракты для придания законности расходованию денежных средств и приняв работы по ним. Ущерб ОАО «РЖД» от действий осужденного превысил 2,7 млн рублей. Не согласившись с решением суда первой инстанции, стороной защиты подана апелляционная жалоба. Иркутский областной суд, рассмотрев материалы дела, приговор районного суда оставил без изменения, жалобу - без удовлетворения. Преступная деятельность осужденного пресечена сотрудниками Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте. Уголовное дело расследовано Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления СК России. Обвинительное заключение утверждено Бурятским транспортным прокурором. Фото: РЖД