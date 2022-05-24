Общество 24.05.2022 в 12:30
Школьное образование справилось с пандемией
Отмену ЕГЭ для школьников, не планирующих поступление в вузы, поддержали 79% учителей
Текст: Номер один
Более половины опрошенных учителей считают, что в условиях пандемии образовательные учреждения справились с подготовкой выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. К вынужденному изменению порядка итоговой аттестации выпускников в 2021 году большинство педагогов относятся положительно, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные онлайн-опроса российских учителей об обучении и подготовке к итоговой аттестации выпускников в пандемийный и постпандемийный период.
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По мнению большинства учителей, российские школы смогли обеспечить качественную подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации (ГИА) в условиях пандемии (62%). Треть опрошенных считают, что образовательным учреждениям этого сделать не удалось (33%).
К вынужденному изменению порядка итоговой аттестации выпускников в период пандемии педагоги относятся положительно. Отмену единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников, не планирующих поступление в вузы, поддержали 79% учителей, не разделяют этого мнения 18%. Отмену ЕГЭ по математике базового уровня положительно оценили 56% респондентов при 36% тех, кто против. Примечательно, что среди преподавателей технических и точных наук доли, поддерживающих и не поддерживающих отмену экзамена по математике базового уровня, разделились практически поровну: 47% и 49% соответственно.
Учителя также хорошо осведомлены о работе, направленной на снижение тревожности и стресса у выпускников в преддверии ЕГЭ. Более половины участников опроса встречали информацию о проведении информационно-разъяснительных мероприятий на разных площадках: в образовательных учреждениях (68%), в социальных сетях (65%), на внешних площадках в офлайн- и онлайн-формате (62%). Среди учителей старшей школы информированность о подобных мероприятиях (марафонах, публичных выступлениях, открытых уроках и др.) заметно выше (73%, 71% и 67% соответственно). Поддерживают их проведение 71%, а 5% не поддерживают. Еще 24% затрудняются с ответом.
В целом педагоги высоко оценивают деятельность Рособрнадзора, связанную с организацией и проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (70%), и контролем за ее проведением (71%). Неудовлетворительные оценки по обоим направлениям деятельности дали только 16% опрошенных.
Фото: egov-buryatia.ru
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По мнению большинства учителей, российские школы смогли обеспечить качественную подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации (ГИА) в условиях пандемии (62%). Треть опрошенных считают, что образовательным учреждениям этого сделать не удалось (33%).
К вынужденному изменению порядка итоговой аттестации выпускников в период пандемии педагоги относятся положительно. Отмену единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников, не планирующих поступление в вузы, поддержали 79% учителей, не разделяют этого мнения 18%. Отмену ЕГЭ по математике базового уровня положительно оценили 56% респондентов при 36% тех, кто против. Примечательно, что среди преподавателей технических и точных наук доли, поддерживающих и не поддерживающих отмену экзамена по математике базового уровня, разделились практически поровну: 47% и 49% соответственно.
Учителя также хорошо осведомлены о работе, направленной на снижение тревожности и стресса у выпускников в преддверии ЕГЭ. Более половины участников опроса встречали информацию о проведении информационно-разъяснительных мероприятий на разных площадках: в образовательных учреждениях (68%), в социальных сетях (65%), на внешних площадках в офлайн- и онлайн-формате (62%). Среди учителей старшей школы информированность о подобных мероприятиях (марафонах, публичных выступлениях, открытых уроках и др.) заметно выше (73%, 71% и 67% соответственно). Поддерживают их проведение 71%, а 5% не поддерживают. Еще 24% затрудняются с ответом.
В целом педагоги высоко оценивают деятельность Рособрнадзора, связанную с организацией и проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (70%), и контролем за ее проведением (71%). Неудовлетворительные оценки по обоим направлениям деятельности дали только 16% опрошенных.
Фото: egov-buryatia.ru
Тегиобразование пандемия ЕГЭ опрос