В Бурятии расширят штат органов опеки и попечительства

Сегодня на заседании правительства Бурятии был одобрен законопроект по увеличению штата органов опеки и попечительства.Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, сегодня нагрузка на специалистов этого ведомства очень большая. За десять лет рост детского населения в Бурятии составил 16,3%. На 1 января этого года в республике было 266 тысяч несовершеннолетних.«В прямой зависимости - число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Специалисты по опеке и попечительству занимаются поддержкой детей и семей в социально опасном положении. Нагрузка на одного специалиста опеки и попечительства просто колоссальная и превышает нормативную в 7-9 раз. Из-за этого, конечно же, возникают проблемы. И самая опасная из них - потеря кадров», - рассказал Алексей Цыденов.В правительстве законопроект одобрен единогласно. Его рассмотрят на следующей сессии Хурала Бурятии. Согласно документу, штат органов опеки и попечительства будет увеличен на 42 единицы.Фото: «Номер один»