Общество 24.05.2022 в 14:15

В Бурятии расширят штат органов опеки и попечительства

Сегодня нагрузка на специалистов этого ведомства превышает нормативную в 7-9 раз
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии расширят штат органов опеки и попечительства
Сегодня на заседании правительства Бурятии был одобрен законопроект по увеличению штата органов опеки и попечительства.

Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, сегодня нагрузка на специалистов этого ведомства очень большая. За десять лет рост детского населения в Бурятии составил 16,3%. На 1 января этого года в республике было 266 тысяч несовершеннолетних.

«В прямой зависимости - число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Специалисты по опеке и попечительству занимаются поддержкой детей и семей в социально опасном положении. Нагрузка на одного специалиста опеки и попечительства просто колоссальная и превышает нормативную в 7-9 раз. Из-за этого, конечно же, возникают проблемы. И самая опасная из них - потеря кадров», - рассказал Алексей Цыденов.

В правительстве законопроект одобрен единогласно. Его рассмотрят на следующей сессии Хурала Бурятии. Согласно документу, штат органов опеки и попечительства будет увеличен на 42 единицы.

Фото: «Номер один»

Все новости

В правительстве Бурятии рассмотрели итоги проверок на СЦКК, где погибли пять человек
24.05.2022 в 15:36
В Бурятии женщина попалась на уловку риелтора-мошенницы
24.05.2022 в 14:47
В Улан-Удэ произошла анекдотичная кража
24.05.2022 в 14:27
Житель Бурятии спалил дом бывшей возлюбленной
24.05.2022 в 14:26
В Бурятии расширят штат органов опеки и попечительства
24.05.2022 в 14:15
В Улан-Удэ пропал горожанин, страдающий расстройством личности
24.05.2022 в 13:59
Школьное образование справилось с пандемией
24.05.2022 в 12:30
В Бурятии заместителем министра спорта стал борец
24.05.2022 в 11:09
Жители Улан-Удэ сообщают об очередном извращенце, пристававшем к детям
24.05.2022 в 10:26
Асфальт на вокзале Улан-Удэ сделали потоньше во имя коррупции
24.05.2022 в 10:13
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 мая

Читайте также
В правительстве Бурятии рассмотрели итоги проверок на СЦКК, где погибли пять человек
Минпромторгу республики поручено проработать вопросы промышленной безопасности с организациями, использующими химические вещества
24.05.2022 в 15:36
Школьное образование справилось с пандемией
Отмену ЕГЭ для школьников, не планирующих поступление в вузы, поддержали 79% учителей
24.05.2022 в 12:30
Асфальт на вокзале Улан-Удэ сделали потоньше во имя коррупции
Экс-начальник Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов «порадел» своему подрядчику
24.05.2022 в 10:13
В Бурятии растет смертность
Естественная убыль населения с начала года составила 1011 человек
24.05.2022 в 09:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru