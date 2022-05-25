Общество 25.05.2022 в 10:00
Украшение столицы
Уже не первый год улан-удэнцы по весне находят в самом центре города кусты конопли
Текст: Номер один
Казалось бы, запрещенное растение, за которое наказывают по Уголовному кодексу… Но как бы с ним ни боролись власти, оно все-таки умеет удивить, появившись в неожиданных местах.
Наркотическое растение снял на телефон один из жителей столицы Бурятии. Он запечатлел запрещенный куст прямо на площади Революции рядом с произрастающей там же лебедой.
- Интересно, откуда привезен грунт, - размышляет автор ролика, опубликованного в одном из сетевых пабликов.
Надо сказать, что уже не в первый раз горожане обнаруживают запрещенные кусты в центре Улан-Удэ. В прошлом году была примерно такая же история: растение увидели там же, на площади Революции, где полным ходом шла реставрация.
Вспоминается история, высмеянная когда-то на федеральном канале: когда в Бурятии пытались вырастить безнаркотическую коноплю, но выросла обычная. Что тут сказать: такова уж здесь земля. Как не старайся, а природа все равно берет свое.
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