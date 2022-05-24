Пожарные поезда ВСЖД продолжают нести боевую вахту

Пожарный поезд станции Лена принимал сегодня участие в ликвидации возгорания на станции Киренга в Бурятии. Дежурный караул защищал от огня территорию лесоперерабатывающего предприятия, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.Боевые расчеты пожарных поездов ВСЖД несут свою вахту круглый год. Но наибольшее количество выездов приходится на пожароопасный период. Так, с начала 2022 года спецсоставы магистрали выезжали в горящие леса семнадцать раз. В том числе, благодаря оперативным действиям огнеборцев, от стихии удалось спасти семь населенных пунктов – шесть в Иркутской области и один в Бурятии.Напомним, в пожарном поезде сформирован большой запас средств пожаротушения: это более 120 тысяч литров воды и 5 тонн пенообразователя. По своему потенциалу и тактическим возможностям пожарный поезд можно приравнять к нескольким десяткам пожарных автомобилей.Фото: company.rzd.ru