Общество 24.05.2022 в 16:22
Министр строительства Бурятии Николай Рузавин призвал голосовать за объекты благоустройства
«Я призываю проголосовать каждого за комфортное будущее нашего региона», - сказал он
Текст: Нина Павлова
В столице Бурятии с 15 апреля по 30 мая включительно проходит голосование по выбору лучших дизайн-проектов для сквера Яблоневый в микрорайоне Аэропорт, а также бульвара Сиреневый на ЛВРЗ.
Министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин обратился к жителям:
«Я призываю проголосовать каждого за комфортное будущее нашего региона».
Министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин обратился к жителям:
«Я призываю проголосовать каждого за комфортное будущее нашего региона».
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