Общество 24.05.2022 в 16:22

Министр строительства Бурятии Николай Рузавин призвал голосовать за объекты благоустройства

«Я призываю проголосовать каждого за комфортное будущее нашего региона», - сказал он
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Текст: Нина Павлова
Министр строительства Бурятии Николай Рузавин призвал голосовать за объекты благоустройства
В столице Бурятии с 15 апреля по 30 мая включительно проходит голосование по выбору лучших дизайн-проектов для сквера  Яблоневый в микрорайоне Аэропорт, а также бульвара  Сиреневый на ЛВРЗ. 

Министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин обратился к жителям: 

«Я призываю проголосовать каждого за комфортное будущее нашего региона». 


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