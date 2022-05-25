Борьба с мусором из-под палки

Региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоАльянс» по изначальному замыслу «мусорной» реформы должен был решить множество проблем Бурятии: сбор и сортировку отходов, извлечение вторичного сырья, создание необходимой для борьбы с мусором инфраструктуры и многое другое. В том числе острейшую для республики и Байкала проблему несанкционированных свалок. На деле происходит иное - руководство компании активно сопротивляется попыткам заставить его выполнять экологическую миссию. Пресловутый «антикризисный менеджмент» во главе с депутатом Народного Хурала Бурятии Дмитрием Дружининым фактически превратил «ЭкоАльянс» в «прокладку» между источниками мусора и полигонами.Между тем ликвидация стихийных свалок остается одной из основных обязанностей регоператора. Согласно законодательству, в случае обнаружения мусорных завалов и развалов он, «ЭкоАльянс», должен уведомить о безобразии собственника земельного участка, орган местного самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор. А также направить собственнику договор на оказание услуг по ликвидации свалки.Если собственник самостоятельно не убрал свалку либо не заключил договор с «ЭкоАльянсом» на эту услугу, то регоператор убирает ее сам и взыскивает расходы с того, на чьей земле была расположена свалка.Проще говоря, ликвидация несанкционированных свалок, образовавшихся после начала работы регионального оператора, должна производиться либо силами «ЭкоАльянса» с последующим выставлением счетов за выполненные работы в адрес собственника территории, либо силами самих собственников.Этой правовой позиции придерживаются суды Бурятии, включая высшую судебную инстанцию республики.Кабанский районный суд вынес решение по иску Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории. Ведомство требовало заставить регоператора «осуществить сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов с земельных участков… в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу».Районный суд удовлетворил это требование. «ЭкоАльянс» пытался обжаловать вынесенный вердикт в апелляционной инстанции. Но Верховный суд РБ не нашел оснований для того, чтобы освободить компанию от ее прямых обязанностей, и оставил жалобу регоператора без удовлетворения. В марте 2020 года решение вступило в законную силу.Но региональный оператор не сдавался и запросил отсрочку исполнения решения суда. Ему пошли навстречу: продлили срок ликвидации стихийных свалок в Кабанском районе до 31 июля 2021 года. А теперь угадайте, уважаемые читатели, справился ли доблестный «ЭкоАльянс» с этой задачей?Правильно. Вместо того, чтобы убрать свалки, «антикризисный менеджмент» стал выпрашивать у Фемиды еще одну отсрочку. На этот раз оператору отказали, о чем говорится в решении Кабанского суда от 30 декабря 2021 года. Тогда руководство «ЭкоАльянса» попыталось затянуть дело еще на несколько месяцев, действуя подобно испорченному патефону, обратившись за отсрочкой в третий раз.Произошло это 14 марта этого года. Явную волокиту с исполнением судебного решения регоператор обосновал так: «В связи с большим объемом и площадью, занимаемой свалками (443,47 га), а также отдаленностью полигона места захоронения свалок (Тарбагатайский район РБ) исполнение решения суда затруднительно... Процедура взыскания расходов регионального оператора по ликвидации несанкционированных свалок занимает длительное время, что лишает должника оперативного возмещения затрат и, соответственно, действий по ликвидации свалок... Ликвидация несанкционированных свалок возможна лишь за счет прибыли должника, для исполнения решения суда по данному делу необходимы денежные средства в размере 75,8 млн рублей, которые в данное время у регоператора отсутствуют, но предпринимаются меры для их изыскания».Но размер затрат, которые должен понести «ЭкоАльянс», не заставил судей проникнуться ситуацией, и 24 марта этого года компании в отсрочке в очередной раз отказали.И как по накатанной далее последовала апелляционная жалоба не согласившегося с отказом регоператора. В ней он снова «ссылается на отсутствие денежных средств для исполнения решения суда». Также указывает, что частично решение суда исполнено - ликвидирована несанкционированная свалка в МО СП «Оймурское», заключен 4 мая 2022 года договор на «оказание маркшейдерских услуг по определению угловых координат, площади, рельефа и объема 11 несанкционированных свалок, необходимых для дальнейшего исполнения решения суда».Однако Верховный суд РБ пришел к выводу, что все вышеперечисленное «не относится к числу обстоятельств, препятствующих исполнению решения суда».«В связи с указанным судебная коллегия полагает, что предоставление должнику отсрочки в данной ситуации не соответствует принципу исполнения судебного решения в разумный срок, так как судебное решение не исполняется в течение длительного времени, более двух лет», – отмечается в постановлении Верховного суда РБ об отказе в предоставлении отсрочки «ЭкоАльянсу».Но и это, казалось бы, окончательное решение не гарантирует, что региональный оператор наконец-то разберется со свалками в Кабанском районе. Хуже того, там появляются новые мусорные развалы. В том числе в центральной экологической зоне Байкала, например в Выдрино. Что уж говорить про ставшую знаменитой после прошлогодней прямой линии с президентом России Владимиром Путиным свалку в Селенгинске. К ее возникновению, по данным Следственного управления СКР по РБ, причастен подрядчик «ЭкоАльянса» ИП Шурыгин, которого целый ряд информационных ресурсов называют бизнесменом, «близким» к генеральному директору регоператора Дмитрию Дружинину.Станет ли последний, используя свои депутатские возможности, вновь просить денег у бюджета Бурятии теперь на исполнение судебных решений о ликвидации свалок? Вопрос нериторический после недавнего скандала в Народном Хурале, депутаты которого после бурной дискуссии согласились в очередной раз выделить регоператору 90 млн казенных рублей. Причем, как отметили парламентарии, «ЭкоАльянс» после почти полутора лет «антикризисного» управления все еще едва сводит концы с концами.Получить комментарии непосредственно от генерального директора регоператора Дмитрия Дружинина не представляется возможным. Уже долгое время он не выходит из «сумрака». В «ЭкоАльянсе» утверждают, что их начальник «находится в отпуске». Хотя поводов прервать отдых, чтобы прояснить целый ряд острых вопросов, у него более чем достаточно. Во многих открытых источниках, включая федеральный экологический Telegram-канал «Зеленый Змий», близкий к правительственным кругам России, появились сообщения о возможном привлечении Дмитрия Дружинина в качестве обвиняемого по уголовному делу о свалках в Селенгинске, Выдрино и Тункинском национальном парке. По информации, которую официальные источники пока не подтверждают, но и не опровергают, соответствующее постановление следствия руководителю регоператора пытались вручить на прошлой неделе. Однако по домашнему адресу его застать не удалось и его местонахождение неизвестно.К слову, статью за злостное уклонение должностного лица от исполнения вступившего в законную силу судебного акта из Уголовного кодекса РФ никто не исключал.Фото: «Номер один»