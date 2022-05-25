Общество 25.05.2022 в 06:00

В Улан-Удэ резко подешевела сантехника

Из-за спада спроса продавцам пришлось снижать цены
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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ резко подешевела сантехника
Май принес хорошие новости для жителей Улан-Удэ, любящих принимать горячие ванны. Сантехнические товары начали резко падать в цене.

Причем продавцы фиксируют также и удивительное снижение спроса на водонагреватели, хорошо приобретаемые раньше накануне отключения горячей воды. Однако в летнем сезоне 2022 года, по данным мэрии Улан-Удэ, отключение горячей воды по всем трем районам столицы региона будет проходить в многоквартирном секторе не более 16-18 дней. Причем эти дни разбиты на четыре  отрезка: горячую воду отключат в мае, июне, июле и начале сентября. Напомним, ранее горячей воды не было в Улан-Удэ по месяцу.

- Сегодня основной спрос на водонагреватели формируется частным сектором, берут они чаще всего большие «пузатые» устройства по 80-100 литров. Цена на популярные Thermex упала, по сравнению с мартом этого года, примерно на четверть - с 15 тыс. рублей до 11,5 тыс. рублей, - говорит Андрей, продавец крупного магазина сантехники. - Водонагреватели с меньшим объемом можно купить за 6-7 тыс. рублей.

Продавцы говорят, что мартовский ажиотаж, когда «люди хватали все подряд» закончился, после этого наступил почти месяц застоя в продажах. В итоге, чтобы пошел процесс реализации, пришлось снижать цены. Причем удешевление сантехники не последнее в этом году.

- Импортные товары продолжат дешеветь в июне и будут более доступными по цене, чем отечественные, поскольку за границей ниже себестоимость, а дешевеющий доллар (сегодня он стоит около 60 рублей за «американца». – Прим. ред.) снова позволяет выгодно завозить в Россию товары, - отмечает экономист Анатолий Масловский. - И мы увидим к лету очередной раунд снижения цен и на импортную сантехнику, и на все, что связано с закупкой товаров за рубежом.

При этом экономист отметил, что этот «праздник жизни» для потребителя не будет длиться долго, поскольку в мире нарастают кризисные экономические изменения.

Фото: pixabay.com
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