Общество 24.05.2022 в 18:43

В Забайкалье школьник погиб под ЛЭП

В момент происшествия высоковольтный кабель висел над землей на расстоянии около 150 см
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Текст: Номер один
В Забайкалье школьник погиб под ЛЭП
Прокуратура Кыринского района Забайкальского края проводит проверку по факту обнаружения вчера, 23 мая, в селе Михайлово-Павловск тела 14-летнего подростка с признаками электротравмы.
На место происшествия выезжала прокурор Кыринского района Наталья Михаэлис, сообщили в краевой прокуратуре.

Предварительно установлено, что подросток, возвращаясь днем из школы домой через поле с линией электропередач, получил электротравму, от который скончался на месте. На момент происшествия высоковольтный кабель висел над землей на расстоянии около 150 см, незадолго до этого представители сетевой организации проводили подготовительные работы по замене столбов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи  109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Ход и результаты его расследования взяты прокуратурой на контроль.

Кроме того, надзорное ведомство организовало проверку с целью выявления аналогичных фактов провиса либо обрыва кабелей линий электропередач. В ходе проверки будет дана оценка действиям электросетевой организации и иных уполномоченных органов по содержанию высоковольтных линий с принятием ее прокурорского реагирования по выявленным нарушениям.

Фото: прокуратура Забайкальского края

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