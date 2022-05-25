Общество 25.05.2022 в 08:51

Ростех поставит дальневосточной авиакомпании «Аврора» 21 вертолет

Это вертолеты Ми-171А2 и Ми-171А3, которые производятся в Улан-Удэ
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Ростех поставит дальневосточной авиакомпании «Аврора» 21 вертолет
Холдинг «Вертолеты России» (Ростех) и авиакомпания «Аврора» заключили соглашение о намерениях на поставку десяти вертолетов и одиннадцати вертолетов Ми-171А3. Соглашение было подписано в Москве в ходе XV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2022, сообщил сайт Ростеха.

Документ направлен на развитие парка воздушных судов отечественного производства в Дальневосточном федеральном округе. Вертолеты будут использоваться для выполнения социально значимых перевозок на Дальнем Востоке. Соглашением предусмотрена поставка вертолетов в период с 2023 по 2026 год.

Планами развития авиапарка единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» предусматривается возможность обновления и расширения ее флота с использованием самолетов и вертолетов российского производства для развития транспортной доступности внутри региона.

В апреле по итогам совещания по вопросу деятельности единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев поручил проработать вопрос по включению в авиапарк «Авроры» вертолетной техники российского производства.

«Авиапарк единой дальневосточной авиакомпании должен дополняться новыми судами. Это как закупка новых самолетов, так и предложение по использованию вертолетов. Дальний Восток – огромная территория нашей страны. Мы должны обеспечить качественную транспортную мобильность между дальневосточными регионами», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Проект единой дальневосточной авиакомпании реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина в целях повышения транспортной доступности на Дальнем Востоке. Создание такой авиакомпании обеспечит прорыв в организации воздушных перевозок в удаленных районах России, увеличит интенсивность использования воздушных судов, а также способствует масштабному обновлению и увеличению авиапарка в дальневосточном регионе.

«Ми-171А2 и Ми-171А3 – современные машины, имеющие высокую грузоподъемность до 5 тонн. Главное преимущество этих вертолетов – возможность оперативной конвертации облика под различные целевые задачи. Транспортная кабина каждого воздушного судна может быть переоборудована из пассажирского в грузовой, поисково-спасательный или санитарный вариант», – сказал первый заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

В конструкции вертолетов, их силовых установках, авионике, элементах топливной и прочих систем применены передовые решения, повышающие безопасность полетов. Бортовое оборудование обеспечивает автоматическое и ручное управление на всех этапах полета с возможностью автоматического пилотирования как по авиатрассам, так и в нерегулируемом воздушном пространстве независимо от степени наземного радионавигационного обеспечения. Для комфортной перевозки людей вертолеты оснащены энергопоглощающими креслами, системами кондиционирования воздуха, улучшенной теплоизоляцией кабин. На случай применения в условиях низких температур на борту имеются автономные системы подогрева двигателей и ключевых агрегатов трансмиссии.

Вертолет Ми-171А2 позволяет перевозить до 4 тонн груза внутри фюзеляжа или до 5 тонн на внешней подвеске. Пассажировместимость – 24 человека. Воздушное судно оснащено новыми двигателями с цифровой системой управления, эффективной несущей системой с усовершенствованными композитными лопастями.

Ми-171А3 пассажировместимостью 24 человека обладает увеличенной дальностью полета – до 1000 км. Помимо сертификации для пассажирских перевозок вертолет в полной мере соответствует стандартам IOGP (Международная ассоциация производителей нефти и газа), отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над обширной водной поверхностью.

Вертолеты Ми-171А2 и Ми-171А3 оснащены отечественными двигателями новейшей модификации ВК-2500ПС-03 производства Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех) с системой цифрового управления БАРК-6В-7С. ВК-2500ПС-03 дает вертолетам принципиально новые возможности при их эксплуатации в высокогорье и районах с жарким климатом. Вертолеты производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Фото: rostec.ru
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авиастроение вертолеты поставки

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