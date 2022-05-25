Ростех поставит дальневосточной авиакомпании «Аврора» 21 вертолет

Холдинг «Вертолеты России» (Ростех) и авиакомпания «Аврора» заключили соглашение о намерениях на поставку десяти вертолетов и одиннадцати вертолетов Ми-171А3. Соглашение было подписано в Москве в ходе XV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2022, сообщил сайт Ростеха.Документ направлен на развитие парка воздушных судов отечественного производства в Дальневосточном федеральном округе. Вертолеты будут использоваться для выполнения социально значимых перевозок на Дальнем Востоке. Соглашением предусмотрена поставка вертолетов в период с 2023 по 2026 год.Планами развития авиапарка единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» предусматривается возможность обновления и расширения ее флота с использованием самолетов и вертолетов российского производства для развития транспортной доступности внутри региона.В апреле по итогам совещания по вопросу деятельности единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев поручил проработать вопрос по включению в авиапарк «Авроры» вертолетной техники российского производства.«Авиапарк единой дальневосточной авиакомпании должен дополняться новыми судами. Это как закупка новых самолетов, так и предложение по использованию вертолетов. Дальний Восток – огромная территория нашей страны. Мы должны обеспечить качественную транспортную мобильность между дальневосточными регионами», – подчеркнул Юрий Трутнев.Проект единой дальневосточной авиакомпании реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина в целях повышения транспортной доступности на Дальнем Востоке. Создание такой авиакомпании обеспечит прорыв в организации воздушных перевозок в удаленных районах России, увеличит интенсивность использования воздушных судов, а также способствует масштабному обновлению и увеличению авиапарка в дальневосточном регионе.«Ми-171А2 и Ми-171А3 – современные машины, имеющие высокую грузоподъемность до 5 тонн. Главное преимущество этих вертолетов – возможность оперативной конвертации облика под различные целевые задачи. Транспортная кабина каждого воздушного судна может быть переоборудована из пассажирского в грузовой, поисково-спасательный или санитарный вариант», – сказал первый заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Владимир Артяков.В конструкции вертолетов, их силовых установках, авионике, элементах топливной и прочих систем применены передовые решения, повышающие безопасность полетов. Бортовое оборудование обеспечивает автоматическое и ручное управление на всех этапах полета с возможностью автоматического пилотирования как по авиатрассам, так и в нерегулируемом воздушном пространстве независимо от степени наземного радионавигационного обеспечения. Для комфортной перевозки людей вертолеты оснащены энергопоглощающими креслами, системами кондиционирования воздуха, улучшенной теплоизоляцией кабин. На случай применения в условиях низких температур на борту имеются автономные системы подогрева двигателей и ключевых агрегатов трансмиссии.Вертолет Ми-171А2 позволяет перевозить до 4 тонн груза внутри фюзеляжа или до 5 тонн на внешней подвеске. Пассажировместимость – 24 человека. Воздушное судно оснащено новыми двигателями с цифровой системой управления, эффективной несущей системой с усовершенствованными композитными лопастями.Ми-171А3 пассажировместимостью 24 человека обладает увеличенной дальностью полета – до 1000 км. Помимо сертификации для пассажирских перевозок вертолет в полной мере соответствует стандартам IOGP (Международная ассоциация производителей нефти и газа), отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над обширной водной поверхностью.Вертолеты Ми-171А2 и Ми-171А3 оснащены отечественными двигателями новейшей модификации ВК-2500ПС-03 производства Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех) с системой цифрового управления БАРК-6В-7С. ВК-2500ПС-03 дает вертолетам принципиально новые возможности при их эксплуатации в высокогорье и районах с жарким климатом. Вертолеты производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе.Фото: rostec.ru