Общество 25.05.2022 в 09:21

В Бурятии вновь возбуждено дело о контрабанде древесины

В адрес иностранной компании незаконно отправлено более 4 тыс кубометров пиломатериалов  на 27 млн рублей
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Текст: Номер один
В Бурятии вновь возбуждено дело о контрабанде древесины
В Бурятии по материалам проверки транспортной прокуратуры исполнения законодательства при осуществлении экспорта лесоматериалов. Ввозбуждено уголовное дело о контрабанде древесины стоимостью более 27 млн рублей, сообщили в Восточно-Сибирской трнанспортной прокуратуре.

Установлено, что одним из участников внешнеэкономической деятельности - обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Бурятии, в январе нынешнего года в адрес иностранной компании отправлено более 4 тыс кубометров пиломатериалов из сосны обыкновенной. Стоимость вывезенной за пределы России древесины превысила 27 млн рублей.

Между тем, в качестве подтверждения законности происхождения древесины декларант предоставил документы, содержащие недостоверные сведения о поставщике.

Прокуратура направила материалы проверки в таможенный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, чуть ранее таможенники Бурятии пресекли контрабанду леса в Китай на 230 млн рублей. Организатор контрабандного канала по решению суда арестован и помещен в следственный изолятор, сообщили в пресс-службе Дальневосточной таможни.

Фото: Бурятская таможня
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преступность контрабанда деревсина

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