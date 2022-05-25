Общество 25.05.2022 в 09:21
В Бурятии вновь возбуждено дело о контрабанде древесины
В адрес иностранной компании незаконно отправлено более 4 тыс кубометров пиломатериалов на 27 млн рублей
Текст: Номер один
В Бурятии по материалам проверки транспортной прокуратуры исполнения законодательства при осуществлении экспорта лесоматериалов. Ввозбуждено уголовное дело о контрабанде древесины стоимостью более 27 млн рублей, сообщили в Восточно-Сибирской трнанспортной прокуратуре.
Установлено, что одним из участников внешнеэкономической деятельности - обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Бурятии, в январе нынешнего года в адрес иностранной компании отправлено более 4 тыс кубометров пиломатериалов из сосны обыкновенной. Стоимость вывезенной за пределы России древесины превысила 27 млн рублей.
Между тем, в качестве подтверждения законности происхождения древесины декларант предоставил документы, содержащие недостоверные сведения о поставщике.
Прокуратура направила материалы проверки в таможенный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
Напомним, чуть ранее таможенники Бурятии пресекли контрабанду леса в Китай на 230 млн рублей. Организатор контрабандного канала по решению суда арестован и помещен в следственный изолятор, сообщили в пресс-службе Дальневосточной таможни.
Фото: Бурятская таможня
Установлено, что одним из участников внешнеэкономической деятельности - обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Бурятии, в январе нынешнего года в адрес иностранной компании отправлено более 4 тыс кубометров пиломатериалов из сосны обыкновенной. Стоимость вывезенной за пределы России древесины превысила 27 млн рублей.
Между тем, в качестве подтверждения законности происхождения древесины декларант предоставил документы, содержащие недостоверные сведения о поставщике.
Прокуратура направила материалы проверки в таможенный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
Напомним, чуть ранее таможенники Бурятии пресекли контрабанду леса в Китай на 230 млн рублей. Организатор контрабандного канала по решению суда арестован и помещен в следственный изолятор, сообщили в пресс-службе Дальневосточной таможни.
Фото: Бурятская таможня