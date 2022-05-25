В Бурятии полицейские ищут жительницу Иволги

В Бурятии сотрудниками полиции разыскивается 40-летняя жительница Иволгинского района Наталья Гармажапова, которая 8 мая ушла из дома в сеое Сотниково и до сих пор ее местоположение не известно.Заявление о розыске поступило в полицию от родственников 13 мая, которые пояснили, что женщина ранее уходила, но приходила домой самостоятельно, сообщили в республиканском МВД.Приметы: азиатской внешности, рост 160 см, на вид 40 лет, среднего телосложения, глаза карие, волосы прямые черные.Была одета в чёрную куртку до колен, коричневые кроссовки, темные брюки.При наличии какой-либо информации о разыскиваемой просьба сообщить в полицию по телефонам: 8-924-450-50-50, 29-53-70 или 102 (112).Фото: МВД по Бурятии