Общество 25.05.2022 в 09:46

В Бурятии полицейские ищут жительницу Иволги

Женщина ушла из дома в селе Сотниково еще 8 мая
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Текст: Номер один
В Бурятии полицейские ищут жительницу Иволги
В Бурятии сотрудниками полиции разыскивается 40-летняя жительница Иволгинского района Наталья Гармажапова, которая 8 мая ушла из дома в сеое Сотниково и до сих пор ее местоположение не известно.

Заявление о розыске поступило в полицию от родственников 13 мая, которые пояснили, что женщина ранее уходила, но приходила домой самостоятельно, сообщили в республиканском МВД.
Приметы: азиатской внешности, рост 160 см, на вид 40 лет, среднего телосложения, глаза карие, волосы прямые черные.

Была одета в чёрную куртку до колен, коричневые кроссовки, темные брюки.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемой просьба сообщить в полицию по телефонам: 8-924-450-50-50, 29-53-70 или 102 (112).

Фото: МВД по Бурятии

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