Общество 25.05.2022 в 11:10

В Бурятии родители 27 тысяч детей от 8 до 17 лет уже получили «майские» выплаты

Им уже перечислено более 577 млн рублей, в республике на эту меру поддержки всего имеют право около 54 тысяч семей
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В Бурятии родители 27 тысяч детей от 8 до 17 лет уже получили «майские» выплаты
Жители Бурятии начали получать «майские» выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. В республике право на новую меру поддержки имеют родители, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум - 13, 7 тыс рублей на одного члена семьи.

Бурятское отделение Пенсионного фонда перечисляет выплаты с 11 мая. На сегодняшний день семьи оформили пособие на 27 216 детей, им уже перечислено более 577 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В Бурятии на эту меру поддержки всего имеют право около 54 тысяч семей. При назначении выплат так же будут учитываться доходы семьи, движимое и недвижимое имущество, уточнили пресс-служба республиканского отделения ПФР.

В ПФР отмечают, что документы рассматриваются оперативно: срок не превышает 10 рабочих дней, как правило, специалисты извещают о результате даже раньше. После принятия положительного решения граждане получают деньги в течение пяти рабочих дней.

Жительница Улан-Удэ Баярма Дамбаева получила одобрение на выплаты 21 мая и со дня на день ожидает перечисление пособия. Заявление многодетная мама отправила 17 мая.

«Как раз у меня двое детей по возрасту попадают под эту выплату. Так как в «Госуслугах» у меня уже были все документы (паспортные данные, свидетельства о рождении), мне не составило труда заполнить документы и подать заявление. Нам одобрили 50-процентный размер выплаты, по 7 тысяч 43 рубля на одного ребенка. Считаю, что мера поддержки хорошая. Сейчас, допустим, у меня ребенок собирается в лагерь, можно купить какие-то вещи, собрать ребенка в лагерь, либо просто на лето или уже оставить средства и собраться в школу», – говорит Баярма Дамбаева.

Подавая заявление в мае, все заявители получают выплаты не только за май, но и за апрель. В Пенсионном фонде призывают родителей активнее оформлять новые выплаты в том числе и тех, кто уже получает аналогичную выплату как одинокий родитель.

«В июле прошлого года к нам подавали заявления семьи, где детей воспитывает один родитель. Они также сегодня имеют право подать заявление именно на эти майские выплаты на детей от 8 до 17 лет. При принятии положительного решения, заявители будут получать получают бОльшую сумму. Если же заявление не одобрят, то старую выплату (как одинокий родитель) они не потеряют», – рассказывает Вячеслав Барнадаев, заместитель управляющего Отделением ПФР по Бурятии.

Напомним, при назначении пособия применяются те же правила, что и на выплату для детей от 3 до 7 лет – это правило нулевого дохода, имущество семьи и, конечно, среднедушевой доход.

Новая выплата, аналогично выплате на детей от 3 до 7 лет,  назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости – семьям, где среднедушевой доход – меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины для его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.

Размер пособия рассчитывается исходя из  величины прожиточного минимума на детей -  14 086 руб в Бурятии.

Базовый размер выплаты -  50% от прожиточного минимума на ребенка в  Бурятии, 7043 руб.

А 75% от прожиточного минимума на ребенка в республике (10 564,5 руб), будет назначено в случае, если с учетом базового размера выплаты средний доход на одного члена семьи не превышает 13 793 руб. (величина прожиточного минимума на душу населения в РБ).

И 100% размера прожиточного минимума на ребенка (14086 руб) будет назначено в случае, если с учетом выплаты в 75-процентной величины прожиточного минимума, средний доход на одного члена семьи не достигает 13 793 руб.

Предполагаемый объем финансирования на 2022 год составит 8,4 млрд руб, из них 504 млн руб – софинансирование республиканского бюджета. По прогнозу,  данное пособие могут получать 54 тысячи семей на 74 тыс   детей.    

Фото: pixabay.com

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