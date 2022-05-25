Общество 25.05.2022 в 11:34

В Бурятии сотрудниками полиции с начала года найдено 98 детей

Международный день пропавших детей отмечается 25 мая
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Текст: Номер один
В Бурятии сотрудниками полиции с начала года найдено 98 детей
В Бурятии за четыре месяца текущего года найдено 98 пропавших детей, а за прошлый год 402 ребенка. Розыскную деятельность по установлению без вести пропавших несовершеннолетних ведут сотрудники Управления уголовного розыска МВД Бурятии и его территориальных органов, сообщили в пресс-службе ведомства.

При поиске сотрудники полиции активно взаимодействуют с волонтерами и добровольческими организациями. Так, в прошлом году с участием добровольцев найдены 173 ребенка, за четыре  месяца текущего года – 67.

Республиканское МВД е Бурятия тесно взаимодействует с добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Его руководитель – член Общественного совета при УМВД по Улан-Удэ Вероника Ерофеева.

В настоящее время добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Бурятии насчитывает более 500 добровольцев. Только за последние два года отряд пополнили около 300 волонтеров.
Работа по увеличению количества добровольцев продолжается.

В 2021 году «ЛизаАлерт» во взаимодействии с сотрудниками полиции регионального МВД, Общественным советом реализован грантовый проект, направленный на обучение детей младшего возраста навыкам безопасного поведения в общественных местах, а также – на обучение тренеров-специалистов отряда  по программе «ШколаЛизаАлерт».    МВД по Республике Бурятия с учетом социальной значимости проектов оказывает информационную поддержку и необходимое содействие в их реализации.

Фото: ЛизаАлерт
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