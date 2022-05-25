В Бурятии сотрудниками полиции с начала года найдено 98 детей

В Бурятии за четыре месяца текущего года найдено 98 пропавших детей, а за прошлый год 402 ребенка. Розыскную деятельность по установлению без вести пропавших несовершеннолетних ведут сотрудники Управления уголовного розыска МВД Бурятии и его территориальных органов, сообщили в пресс-службе ведомства.При поиске сотрудники полиции активно взаимодействуют с волонтерами и добровольческими организациями. Так, в прошлом году с участием добровольцев найдены 173 ребенка, за четыре месяца текущего года – 67.Республиканское МВД е Бурятия тесно взаимодействует с добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Его руководитель – член Общественного совета при УМВД по Улан-Удэ Вероника Ерофеева.В настоящее время добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Бурятии насчитывает более 500 добровольцев. Только за последние два года отряд пополнили около 300 волонтеров.Работа по увеличению количества добровольцев продолжается.В 2021 году «ЛизаАлерт» во взаимодействии с сотрудниками полиции регионального МВД, Общественным советом реализован грантовый проект, направленный на обучение детей младшего возраста навыкам безопасного поведения в общественных местах, а также – на обучение тренеров-специалистов отряда по программе «ШколаЛизаАлерт». МВД по Республике Бурятия с учетом социальной значимости проектов оказывает информационную поддержку и необходимое содействие в их реализации.Фото: ЛизаАлерт