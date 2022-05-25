Общество 25.05.2022 в 15:00

В Бурятии рабочего насмерть завалило бревнами при разгрузке древесины

Механизатор, разгружавший вагон,  не проверил исправность съемных строп, их соответствие массе и характеру груза
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В Бурятии рабочего насмерть завалило бревнами при разгрузке древесины
Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего механизатора комплексной бригады погрузочно-разгрузочных работ по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По версии следствия, 20 мая фигурант, находясь на территории вагонного двора производственного участка, расположенного на улице Портовая, 3А в городе Северобайкальске, при разгрузке древесины из вагона, находящегося на железнодорожных путях, нарушил правила ведения разгрузочных работ и требования охраны труда.

Подозреваемый не проверил исправность съемных строп, их соответствие массе и характеру груза, наличие на них клейм и бирок с указанием грузоподъемности. Он использовал гибкие ленточные стропы без бирок и клейм. А также допустил к операции работников, не прошедших в установленном порядке проверку знаний требований охраны труда, промышленной и электробезопасности.

В результате этого при разгрузке бревен из вагона ленточные стропы не выдержали нагрузки и бревна упали на одного из рабочих, который скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователем проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий им способствовавших.  В ходе расследования уголовного дела также будет дана юридическая оценка действиям руководства фигуранта. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru
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инцидент древесина разругзка жертва

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