Общество 25.05.2022 в 15:37

Мэр Улан-Удэ - выпускникам: От вас зависит наше будущее!

Игорь Шутенков поздравил выпускников школы, которую сам закончил с золотой медалью
A- A+
Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ - выпускникам: От вас зависит наше будущее!
Сегодня в 58-ми школах Улан-Удэ проходят Последние звонки, символизирующие завершение учебного года и окончание школы. С этим знаменательным событием мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил выпускников школы №32, которую он окончил в 1983 году с золотой медалью.

- Дорогие выпускники, учителя, родители, бабушки и дедушки! Сегодня у нас особенный день – для наших выпускников прозвенит Последний звонок. Ребята, перед вами открыты все пути. Я уверен, что вы станете замечательными специалистами, у вас все будет получаться, и вы будете заниматься любимым делом. Впереди первое серьезное испытание – выпускные экзамены. Вы готовились к этому важному моменту, и я уверен, что вы покажете отличный результат, ведь от вас, вашего таланта зависит наше будущее, будущее нашего города, нашей Бурятии, нашей великой страны! – обратился к выпускникам Игорь Шутенков.

Овациями учащиеся, педагоги и гости праздника встретили новость о том, что в этом году по национальному проекту «Образование» завершится строительство нового корпуса школы №32, что позволит решить вопрос трехсменного обучения.

- В Улан-Удэ мы создаем все условия для успешной комфортной учебы - только за этот год мы открыли две новых суперсовременных школы - это школа №40 на Октябре и школа №8 на Левом Берегу. Ударными темпами идет строительство 4-х новых школ по проекту ВЭБ.РФ, а в этом году мы завершим и откроем новый корпус вашей любимой 32-й школы, - сказал Игорь Шутенков.


По традиции во время праздника выпускники исполнили гимн России, станцевали школьный вальс, вручили цветы своим любимым учителям. Не остались в стороне и родители, которые посвятили своим детям песню. Завершился праздник традиционным перезвоном колокольчиков от первоклассников и выпуском в небо белых голубей.

- Конечно сегодня волнительный день. Немного печально, что школьная жизнь заканчивается, но все эмоции перебивают предстоящие экзамены, поэтому скучать пока некогда. По школе я сначала скучать не буду, а потом, уверен, что заскучаю, - поделился выпускник 11-го класса Амгалан.

В этом году школе №32 исполнилось 45 лет. За эти годы школа выпустила 155 выпускников с золотой медалью и 94 - с серебряной. А в этом году из ее стен выпускаются 130 учащихся, из которых 15 человек – с медалями.

- Вы сегодня услышали очень много теплых слов от ваших классных руководителей, от учителей, от родителей. Это те люди, которые были с вами всегда, радовались вашим первым победам, вашим первым успехам. Я желаю, чтобы вы сдали свой первый серьезный ЕГЭ на отлично, чтобы вы поступили в те вузы, в которые задумали, чтобы ваш пусть был прямым, ровным и счастливым! – сказала директор школы №32 Юлия Дикань.

Всего в этом году со школой прощаются 2500 выпускников Улан-Удэ.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
последний звонок

Все новости

Мэр Улан-Удэ - выпускникам: От вас зависит наше будущее!
25.05.2022 в 15:37
У-УАЗ передал партию вертолетов Ми-8АМТ для авиакомпании «Газпром авиа»
25.05.2022 в 15:37
В Бурятии рабочего насмерть завалило бревнами при разгрузке древесины
25.05.2022 в 15:00
В Курумканском районе Бурятии происходят мистические события
25.05.2022 в 14:58
В Бурятии чиновница погасила свой кредит за счет денег детсадовцев
25.05.2022 в 14:28
Житель Бурятии пытался хладнокровно сжечь женщину с детьми
25.05.2022 в 14:07
В Бурятии до сих пор не найдено тело утонувшего полтора месяца назад мальчика
25.05.2022 в 13:29
Офисный «планктон» привык к постоянной слежке
25.05.2022 в 13:03
В Улан-Удэ нашлись родители потерявшегося ребенка
25.05.2022 в 12:19
Дальневосточный банк – лидер рейтинга программ «Дальневосточная ипотека»
25.05.2022 в 11:44
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 мая

Читайте также
У-УАЗ передал партию вертолетов Ми-8АМТ для авиакомпании «Газпром авиа»
Авиазавод поставил заказчику шесть вертолетов из 18, предусмотренных договором 2019 года
25.05.2022 в 15:37
В Бурятии рабочего насмерть завалило бревнами при разгрузке древесины
Механизатор, разгружавший вагон,  не проверил исправность съемных строп, их соответствие массе и характеру груза
25.05.2022 в 15:00
В Курумканском районе Бурятии происходят мистические события
По мнению сельчан, в домах живут полтергейсты, а в деревьях – могущественные духи    
25.05.2022 в 14:58
Офисный «планктон» привык к постоянной слежке
Трое из четырех сотрудников не против систем офисного видеонаблюдения
25.05.2022 в 13:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru