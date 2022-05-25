Общество 25.05.2022 в 15:37

У-УАЗ передал партию вертолетов Ми-8АМТ для авиакомпании «Газпром авиа»

Авиазавод поставил заказчику шесть вертолетов из 18, предусмотренных договором 2019 года
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У-УАЗ передал партию вертолетов Ми-8АМТ для авиакомпании «Газпром авиа»
Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга «Вертолеты России» (Ростех) передал компании «Нацпромлизинг-Инвест» два вертолета Ми-8АМТ. Машины будут эксплуатироваться авиапредприятием «Газпром авиа», в авиапарке которого уже имеются вертолеты производства У-УАЗ.

К месту назначения вертолеты прибудут своим ходом, сообщили в пресс-службе У-УАЗ.

«Улан-Удэнский авиационный завод планово передал компании «Нацпромлизинг-Инвест» очередную партию из двух вертолетов Ми-8АМТ. На сегодняшний день с учетом этой партии У-УАЗ поставил заказчику 6 вертолетов из 18, предусмотренных договором, который холдинг «Вертолеты России» и компания заключили в сентябре 2019 года, – отметил генеральный директор У-УАЗ Алексей Козлов. – Машины будут задействованы для перевозки грузов, в том числе на внешней подвеске».

Вертолеты изготовлены в транспортном варианте, оснащены двигателями ТВ3-117ВМ сер.02 производства «ОДК-Климов» и усиленной трансмиссией. Надежную навигацию обеспечивает БМС-индикатор, работающий с системами позиционирования GPS и ГЛОНАСС. В соответствии с российскими требованиями по обеспечению безопасности полетов на вертолетах установлены системы раннего предупреждения близости земли.

Транспортные возможности вертолетов обеспечивают возможность перевозки до 22 пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины и на внешней подвеске. Дальность полета может быть увеличена благодаря возможности использования дополнительных топливных баков.

Фото: У-УАЗ
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