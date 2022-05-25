У-УАЗ передал партию вертолетов Ми-8АМТ для авиакомпании «Газпром авиа»

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга «Вертолеты России» (Ростех) передал компании «Нацпромлизинг-Инвест» два вертолета Ми-8АМТ. Машины будут эксплуатироваться авиапредприятием «Газпром авиа», в авиапарке которого уже имеются вертолеты производства У-УАЗ.К месту назначения вертолеты прибудут своим ходом, сообщили в пресс-службе У-УАЗ.«Улан-Удэнский авиационный завод планово передал компании «Нацпромлизинг-Инвест» очередную партию из двух вертолетов Ми-8АМТ. На сегодняшний день с учетом этой партии У-УАЗ поставил заказчику 6 вертолетов из 18, предусмотренных договором, который холдинг «Вертолеты России» и компания заключили в сентябре 2019 года, – отметил генеральный директор У-УАЗ Алексей Козлов. – Машины будут задействованы для перевозки грузов, в том числе на внешней подвеске».Вертолеты изготовлены в транспортном варианте, оснащены двигателями ТВ3-117ВМ сер.02 производства «ОДК-Климов» и усиленной трансмиссией. Надежную навигацию обеспечивает БМС-индикатор, работающий с системами позиционирования GPS и ГЛОНАСС. В соответствии с российскими требованиями по обеспечению безопасности полетов на вертолетах установлены системы раннего предупреждения близости земли.Транспортные возможности вертолетов обеспечивают возможность перевозки до 22 пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины и на внешней подвеске. Дальность полета может быть увеличена благодаря возможности использования дополнительных топливных баков.Фото: У-УАЗ