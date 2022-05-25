Общество 25.05.2022 в 17:27
Численность байкальской нерпы выросла за пять лет на 20-25 тыс особей
В результате возможна вспышка заболеваемости тюленей, как механизма саморегуляции популяции
Текст: Номер один
Численность байкальской нерпы (эндемика озера Байкал), массово добывать которую перестали в 2007 году, достигла порядка 140-150 тыс особей, увеличившись за последние годы на 20-25 тыс голов. Об этом сообщил ТАСС руководитель Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Владимир Петерфельд.
«Порядка 140-150 тыс [особей составляет сейчас численность нерпы]. Она буквально за пять-шесть лет увеличилась на 20-25 тыс», - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что численность эндемика, популяция которого была под угрозой, в настоящее время стабильна, и ученые не видят каких-либо серьезных воздействий на нее.
«Но мы обеспокоены тем, что в результате постепенного увеличения численности как бы не произошла вспышка заболеваемости. В природе происходит саморегуляция численности. То есть, если ее никто не регулирует, то происходит саморегуляция. Если в закрытом пространстве, в закрытом объеме, коим является Байкал, численность будет постоянно увеличиваться, мы понимаем, что наступит тот момент, когда произойдет саморегуляция, то есть массовая гибель», - отметил Петерфельд.
Ранее он сообщал ТАСС, что по результатам многолетних исследований, оптимальной считается численность байкальской нерпы на уровне 90-100 тыс особей. Массовая гибель эндемика из-за болезни регистрировалась в 1987-1988 годах, тогда от чумы плотоядных погибло от 10 тыс до 15 тыс особей.
Байкальская нерпа - единственный в мире вид тюленя, который живет в пресной воде. Обитает в озере Байкал. Из-за ценного меха эти животные долгое время были промысловым видом, и их популяция оказалась под угрозой, массово нерпу перестали добывать в 2007 году. Коренным малочисленным народам выдается квота на добычу, однако, как сообщил Петерфельд, эта квота полностью никогда не осваивается.
В сентябре 2019 года глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял ТАСС, что научно-исследовательские институты работают над программой по исследованию морских млекопитающих, в том числе байкальской нерпы и морских зайцев на Дальнем Востоке. После завершения работ вопрос регулирования численности этих животных и их промысла будет обсуждаться совместно с Минприроды РФ.
25 мая отмечается День нерпенка. Впервые его отметили в 2003 году в Иркутске. Изначально он носил региональный характер, но позднее был включен в календарь экологических дат во многих регионах России.
Фото: pixabay.com
«Порядка 140-150 тыс [особей составляет сейчас численность нерпы]. Она буквально за пять-шесть лет увеличилась на 20-25 тыс», - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что численность эндемика, популяция которого была под угрозой, в настоящее время стабильна, и ученые не видят каких-либо серьезных воздействий на нее.
«Но мы обеспокоены тем, что в результате постепенного увеличения численности как бы не произошла вспышка заболеваемости. В природе происходит саморегуляция численности. То есть, если ее никто не регулирует, то происходит саморегуляция. Если в закрытом пространстве, в закрытом объеме, коим является Байкал, численность будет постоянно увеличиваться, мы понимаем, что наступит тот момент, когда произойдет саморегуляция, то есть массовая гибель», - отметил Петерфельд.
Ранее он сообщал ТАСС, что по результатам многолетних исследований, оптимальной считается численность байкальской нерпы на уровне 90-100 тыс особей. Массовая гибель эндемика из-за болезни регистрировалась в 1987-1988 годах, тогда от чумы плотоядных погибло от 10 тыс до 15 тыс особей.
Байкальская нерпа - единственный в мире вид тюленя, который живет в пресной воде. Обитает в озере Байкал. Из-за ценного меха эти животные долгое время были промысловым видом, и их популяция оказалась под угрозой, массово нерпу перестали добывать в 2007 году. Коренным малочисленным народам выдается квота на добычу, однако, как сообщил Петерфельд, эта квота полностью никогда не осваивается.
В сентябре 2019 года глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял ТАСС, что научно-исследовательские институты работают над программой по исследованию морских млекопитающих, в том числе байкальской нерпы и морских зайцев на Дальнем Востоке. После завершения работ вопрос регулирования численности этих животных и их промысла будет обсуждаться совместно с Минприроды РФ.
25 мая отмечается День нерпенка. Впервые его отметили в 2003 году в Иркутске. Изначально он носил региональный характер, но позднее был включен в календарь экологических дат во многих регионах России.
Фото: pixabay.com
Тегиэкология нерпа численность