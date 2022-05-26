В Бурятии продолжается битва за курорты

Отпуск, чистый воздух, оздоровление, уютные номера, радостные клиенты… Курортная отрасль Бурятии является тихой благодатью лишь только на поверхностный взгляд. Заглянув «за занавеску», порой можно увидеть просто шекспировские страсти.На прошлой неделе «Номер один» рассказал о том, как бурятский ФОМС пытается взыскать с профсоюзного санаторно-курортного учреждения «Байкалкурорт» 32,6 млн рублей. И даже одержал первую победу на этом пути.Если сегодня вновь рассмотреть эту легендарную профсоюзную «контору», то выяснится интересная вещь.Как все знают, курорты «Аршан» и «Горячинск» (некогда профсоюзная собственность) пару лет назад перешли из собственности профсоюзов к частной фирме. Однако лицензии на минеральные источники, воду которых данные курорты используют при оздоровлении своих клиентов, до сих пор находятся в ведении профсоюзной стороны. Непосредственным их держателем является СКУП «Байкалкурорт».Сложилась парадоксальная картина. Имущественный комплекс двух указанных курортов теперь находится в собственности ООО «Курорты Бурятии». А лицензии на то, на чем, по сути, зиждется курортная деятельность ООО, - на минеральные источники, фирме не принадлежат.Сейчас две стороны сотрудничают и все идет нормально. Но все равно есть закономерный вопрос. Что будет с работой ООО «Курорты Бурятии», если «Байкалкурорт» и его учредитель (Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия) вдруг решат прекратить деятельность «Байкалкурорта»? Логика подсказывает, что в ходе прекращения деятельности все лицензии, обладаемые «Байкалкурортом», аннулируются государством.Как в таком случае «Курорты Бурятии» станут выходить из положения, не очень понятно.По нашему мнению, текущий формат взаимоотношений говорит о сильной зависимости фирмы от поведения ее профсоюзных, так сказать, партнеров. Считаем, что лицензии – это очень сильные рычаги влияния в руках профсоюзников, которые в случае острой необходимости могут начать их дергать.В руководстве «Курортов Бурятии», как мы понимаем, осознают, что лицензии надо бы переоформить на фирму. И недавно хозяйствующий субъект предпринял попытку сделать это.«Байкалкурорт» располагает сразу пятью лицензиями на пользование оздоравливающими недрами. Две из них касаются добычи минеральных вод на Горячинском и Аршанском месторождениях. Еще две – добычи лечебной грязи озер Котокельское и Цагаан-Нуур.Последняя – это уже добыча минеральной радоновой воды Котокельского месторождения.ООО «Курорты Бурятии» подало заявку о переоформлении на себя трех лицензий: на «горячинскую» воду, а также на грязь и воду Котокеля. Неясно, почему фирма стала биться именно за данные лицензии, но это и не очень важно. Важно, что ее постигла неудача.Отказ пришел от департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу. Там соответствующая комиссия рассмотрела ходатайство и рекомендовала отказать. Чиновники отметили, что закон допускает переоформление лицензии. Но надо соблюсти определенные требования. Отказывая в переоформлении, указано, что не хватает документов.Профсоюзный «Байкалкурорт» дал письменное согласие на переоформление лицензий на ООО «Курорты Бурятии». Но вдобавок чиновники затребовали подтверждающее решение единственного учредителя – Объединения организаций профсоюзов Бурятии, указанного в ЕГРЮЛ. Его не оказалось.Дальнейший ход событий вызывает некоторое удивление. Вместо того, чтобы просто представить в департамент запрашиваемый документ, ООО «Курорты Бурятии» обратилось в суд с просьбой установить факт, что фирма является основным обществом по отношению к СКУП «Байкалкурорт». ООО посчитало, что в случае удачи статус основного общества поможет добиться переоформления заветных лицензий – ведь стать учредителем «Байкалкурорта» фирма не имеет возможности.Как показал судебный процесс, Фемида тоже не очень поняла такого поворота событий.Среди прочего отмечено: «Применение категории «основное – дочернее общество» к некоммерческим организациям действующим законодательством не предусмотрено, поэтому решением суда в любом случае невозможно придать обществу «Курорты Бурятии» статус основного общества по отношению к частному учреждению через установление юридического факта как существующего жизненного обстоятельства».Кроме того, удивленная бурятская Фемида напомнила «Курортам Бурятии», из-за чего комиссия отказалась рекомендовать переоформить лицензии.«Важно отметить, что из текста протокола заседания комиссии не следует, что причиной не рекомендовать переоформление лицензий на новое юридическое лицо послужило отсутствие у ООО «Курорты Бурятии» статуса основного общества по отношению к учреждению (к «Байкалкурорту». - Прим. ред.)», - указали участникам процесса.Повторим, несмотря на переход к ООО «Курорты Бурятии» прав собственника имущества, ранее находившегося в оперативном управлении учреждения, и всех управленческих функций, данное ООО не приобрело статус учредителя СКУП РБ «Байкалкурорт». Ведь, согласно сведениям о регистрации, им осталось Объединение организаций профсоюзов.Истец проиграл процесс в первой инстанции. Подав апелляцию, проиграл в суде второй инстанции. А 5 мая 2022 года и в третьей инстанции тоже.Стремление ООО «Курорты Бурятии» заполучить в добавление к имущественному комплексу, пожалуй, самых известных курортов республики «Аршан» и «Горячинск», лицензии на оздоровительные воды, грязи, понятно и объяснимо. В этом нет абсолютно ничего криминального.Непонятно другое. Обсуждали ли «Курорты Бурятии» и руководство профсоюзов тему дачи согласия на переоформление лицензий на пользование недрами? «Номер один» связался с руководителями указанных структур и попросил прояснить ситуацию.- К нам никто не обращался. Я вообще не в курсе данной проблемы по переоформлению лицензий, честно говоря, - сказал Дмитрий Колмаков, лидер бурятских профсоюзов.- А если «Курорты Бурятии» обратятся за одобрением профсоюзов? - уточнили мы.- Будем рассматривать, - ответил Дмитрий Колмаков. По его словам, профсоюзы с ними находятся в контакте, недавно даже прошла встреча.Как гласит решение бурятской Фемиды, в описанный судебный процесс профсоюзы приглашены в качестве заинтересованного лица, их известили, но они не явились. Никаких отзывов, пояснений также не представили. В целом Дмитрий Колмаков пообещал разобраться, что происходит с застопорившимся переоформлением.Генеральный директор ООО «Курорты Бурятии» Геннадий Бандеев по итогам проигрыша в трех инстанциях подряд отметил «Номер один», что пока не принято решение о дальнейшем обжаловании.- Ходатайствовало ли ООО перед профсоюзами, чтобы те поддержали согласие «Байкалкурорта» о переоформлении? - спросили мы.К нашему удивлению, Геннадий Бандеев не смог сразу прокомментировать этот важный момент - было ходатайство или нет.- Иначе могу вас ввести в заблуждение, - дипломатично пояснил бизнесмен.Он подтвердил, логично, чтобы «Курорты Бурятии» обладали одновременно и имуществом, и лицензиями.- Будем бороться, работать и развиваться, - сказал руководитель фирмы.Мы также надеемся, что нынешнее странное положение придет к своему здравому завершению. «Мяч» сейчас на стороне бурятских профсоюзов во главе с Дмитрием Колмаковым. Посмотрим, согласятся ли они «переписать» лицензии профсоюзного «Байкалкурорта» на «частников» или будут цепляться до последней возможности, видя в лицензиях последний рычаг влияния на свои проданные в 2019 году курорты.Фото: «Номер один»