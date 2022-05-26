Прокурор остался недоволен условиями содержания в изоляторе

В Баунтовском районе Бурятии прокурор проверил условия жизни арестантов в изоляторе временного содержания местного отделения полиции. Выявлен ряд нарушений.«Изолятор не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. В камерах отсутствуют санитарные узлы, краны с водопроводной водой, радиодинамики для вещания общегосударственной программы. Нормы санитарной площади не соответствуют требованиям законодательства, отсутствует санпропускник», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Для устранения нарушений прокурор района подал иск к МВД Бурятии и его районному подразделению. Он потребовал привести изолятор временного содержания в соответствие с требованиями закона. Суд иск прокурора удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»