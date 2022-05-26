Общество 26.05.2022 в 08:26

Прокурор остался недоволен условиями содержания в изоляторе

Полицейских заставляют дать арестантам воду и информацию
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Текст: Константин Воронов
Прокурор остался недоволен условиями содержания в изоляторе
В Баунтовском районе Бурятии прокурор проверил условия жизни арестантов в изоляторе временного содержания местного отделения полиции. Выявлен ряд нарушений.

«Изолятор не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. В камерах отсутствуют санитарные узлы, краны с водопроводной водой, радиодинамики для вещания общегосударственной программы. Нормы санитарной площади не соответствуют требованиям законодательства, отсутствует санпропускник», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Для устранения нарушений прокурор района подал иск к МВД Бурятии и его районному подразделению. Он потребовал привести изолятор временного содержания в соответствие с требованиями закона. Суд иск прокурора удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.

Фото: «Номер один»

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