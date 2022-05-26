Общество 26.05.2022 в 09:18

Лесопатологи начали обследование тайги Байкальской природной территории

Они пройдут 13 маршрутных ходов протяженностью  свыше 200 км в лесах Джидинского лесничества
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Лесопатологи начали обследование тайги Байкальской природной территории
В Бурятии началось первое в этом году экспедиционное обследование лесов в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» по государственному лесопатологическому мониторингу на Байкальской природной территории.

Лесопатологи Центра защиты леса Бурятии приступили к работе в лесах Джидинского лесничества. На протяжении 11 дней им предстоит обследовать лесной массив на наличие угроз здоровью деревьев, сообщили в пресс-службе центра - филиале «Рослесозащиты».

Перед началом работ по лесопатологическому мониторингу сотрудники филиала  «Рослесозащиты» прошли совместную тренировку по оттачиванию навыков визуального и инструментального определения таксационных характеристик деревьев, наличия вредных организмов в Джидинском лесничестве. На запланированном маршруте протяженностью около 15 километров они обследовали лесной массив - преимущество хвойный, лиственничный.

«Такие тренировки обязательная часть экспедиционных обследований. Это, можно сказать, разогрев, - говорит начальник отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга Иван Марченко. - Сегодня сотрудники определили на выбранной площади породный состав, полноту, высоту, диаметр деревьев. Попутно был подсчитан подрост на лесном участке, погибшем от сплошного объедания сибирским шелкопрядом».

После проведения тренировки лесопатологи разделились на шесть полевых групп и выдвинулись по запланированным маршрутам на высокопроходимой технике, закупленной в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал».

«Байкальская природная территория - особо ценная зона не только для нашей республики, но и для всей страны, - говорит заместитель директора Центра защиты леса Бурятии Дмитрий Гаевой. - Важно вовремя обнаружить угрозы лесным насаждениям, поскольку это залог сохранения здоровья леса - части экосистемы природной территории Байкала».

Лесопатологи обследуют 13 маршрутных ходов, протяженностью  свыше 200 километров в лесах Джидинского лесничества. Также им предстоит собирать образцы для генетических исследований лесных  ресурсов.

Всего в этом году сотрудниками Центра защиты леса Бурятии  предстоит совершить шесть экспедиционных обследований Байкальской природной территории.

Фото:  пресс-служба «Рослесозащиты»

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экология леса обследования

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