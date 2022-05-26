Общество 26.05.2022 в 10:11
Байкал в пятерке лидеров привлекательных направлений внутреннего туризма
Наибольший интерес к поездкам по стране демонстрируют молодые люди 18–34 лет и жители обеих столиц (71%)
Текст: Номер один
Летний отдых: где и с кем?
Изменение геополитической ситуации, санкции и приостановка авиасообщения России с рядом стран незначительно отразились на отпускных планах россиян: отдыхать летом дома в этом году будет половина жителей страны (52%, –9 п.п. с 2020 г.), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Согласно данным исследования ВЦИОМ, посвященного планам россиян на предстоящий летний сезон, за городом, на даче или садовом участке хотят отдохнуть 39% (+5 п.п. за год). Поездку в другой город или село России намерены совершить 14% — максимальное значение с 2018 года.
Наиболее привлекательными направлениями внутреннего туризма в этом году стали Москва и Санкт-Петербург / Ленинградская область (10% и 15% соответственно). На Черноморское побережье Кавказа планируют поехать 12% (в 2020 г. — 6%), в Крым — 9%. Меньшей популярностью пользуется отдых за границей (за пределами бывшего СССР) — 7% и в других местах на территории бывшего СССР (кроме Прибалтики) — 3%.
Спрос на услуги туристических агентств в последние годы находится на стабильно низком уровне: организовывать отпуск граждане предпочитают самостоятельно без обращения в агентства (94%).
Каждый пятый поедет в отпуск с одним или двумя членами семьи — 19% и 21% соответственно. Семейный отдых вчетвером и впятером планируют провести 15%. Каждый десятый проведет отпуск в компании пяти и более домочадцев (11%).
Внутренний туризм: потенциал роста
Туристические поездки по России становятся все более востребованными. Почти каждый второй за последние пять лет хотя бы раз проводил отпуск в других регионах России (48%, +6 п.п. за год): каждый третий совершал туристические поездки по стране неоднократно (33%), 15% — единожды. Наибольший интерес к внутреннему туризму демонстрируют молодые люди 18–34 лет (18–24 лет — 59%, 25–34 лет — 60%) и жители обеих столиц (71%).
Крым — самое востребованное туристическое направление внутри страны. При возможности полуостров посетили бы четверть россиян (24%, 2021 г. — 29%). В Краснодарский край отправились бы 17%, среди молодежи 25–34 лет — вдвое больше (33%). В пятерку лидеров также вошли Байкал (14%), Алтай (13%) и Сочи (11%).
Сколько стоит отпуск
Стратегия планирования бюджета на отпуск постепенно меняется. Доля тех, кто целенаправленно откладывает на отдых, сравнялась с долей россиян, оплачивающих его из текущих доходов (37% и 36% соответственно). В прошлые годы наши сограждане полагались преимущественно на сбережения (2018 г. — 45%, 2019 г. — 43%, 2020 г. — 42%).
Финансовое планирование отпуска изменилось, несмотря на существенный рост расходов на туристические поездки. В среднем этим летом россияне собираются потратить 45 089 руб на одного отдыхающего. По сравнению с 2021 годом прирост в рублевом исчислении составил 13 п.п. (2021 г. — 40 022 руб.).
Отсутствие денег — основная причина остаться дома этим летом (41%). Гораздо реже отказаться от туристических поездок граждане вынуждены из-за работы и отсутствия отпуска (15%), а также по состоянию здоровья (8%).
Программа «Туристический кешбэк»
Россияне хорошо осведомлены о возможности сэкономить в поездках по России: 79% в той или иной степени знают о программе «Туристический кешбэк», по которой государство возвращает до двадцати процентов стоимости туров по стране (+9 п.п. с 2020 г.). За два года существования программы уровень качественной информированности о ней вырос вдвое (19% в 2020 г. vs 38% в 2022 г.). Впрочем, пока туристический кешбэк не получил широкого распространения — госпрограммой воспользовались только 2%, 13% собираются это сделать в текущем году.
Фото: «Номер один»
Изменение геополитической ситуации, санкции и приостановка авиасообщения России с рядом стран незначительно отразились на отпускных планах россиян: отдыхать летом дома в этом году будет половина жителей страны (52%, –9 п.п. с 2020 г.), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Согласно данным исследования ВЦИОМ, посвященного планам россиян на предстоящий летний сезон, за городом, на даче или садовом участке хотят отдохнуть 39% (+5 п.п. за год). Поездку в другой город или село России намерены совершить 14% — максимальное значение с 2018 года.
Наиболее привлекательными направлениями внутреннего туризма в этом году стали Москва и Санкт-Петербург / Ленинградская область (10% и 15% соответственно). На Черноморское побережье Кавказа планируют поехать 12% (в 2020 г. — 6%), в Крым — 9%. Меньшей популярностью пользуется отдых за границей (за пределами бывшего СССР) — 7% и в других местах на территории бывшего СССР (кроме Прибалтики) — 3%.
Спрос на услуги туристических агентств в последние годы находится на стабильно низком уровне: организовывать отпуск граждане предпочитают самостоятельно без обращения в агентства (94%).
Каждый пятый поедет в отпуск с одним или двумя членами семьи — 19% и 21% соответственно. Семейный отдых вчетвером и впятером планируют провести 15%. Каждый десятый проведет отпуск в компании пяти и более домочадцев (11%).
Внутренний туризм: потенциал роста
Туристические поездки по России становятся все более востребованными. Почти каждый второй за последние пять лет хотя бы раз проводил отпуск в других регионах России (48%, +6 п.п. за год): каждый третий совершал туристические поездки по стране неоднократно (33%), 15% — единожды. Наибольший интерес к внутреннему туризму демонстрируют молодые люди 18–34 лет (18–24 лет — 59%, 25–34 лет — 60%) и жители обеих столиц (71%).
Крым — самое востребованное туристическое направление внутри страны. При возможности полуостров посетили бы четверть россиян (24%, 2021 г. — 29%). В Краснодарский край отправились бы 17%, среди молодежи 25–34 лет — вдвое больше (33%). В пятерку лидеров также вошли Байкал (14%), Алтай (13%) и Сочи (11%).
Сколько стоит отпуск
Стратегия планирования бюджета на отпуск постепенно меняется. Доля тех, кто целенаправленно откладывает на отдых, сравнялась с долей россиян, оплачивающих его из текущих доходов (37% и 36% соответственно). В прошлые годы наши сограждане полагались преимущественно на сбережения (2018 г. — 45%, 2019 г. — 43%, 2020 г. — 42%).
Финансовое планирование отпуска изменилось, несмотря на существенный рост расходов на туристические поездки. В среднем этим летом россияне собираются потратить 45 089 руб на одного отдыхающего. По сравнению с 2021 годом прирост в рублевом исчислении составил 13 п.п. (2021 г. — 40 022 руб.).
Отсутствие денег — основная причина остаться дома этим летом (41%). Гораздо реже отказаться от туристических поездок граждане вынуждены из-за работы и отсутствия отпуска (15%), а также по состоянию здоровья (8%).
Программа «Туристический кешбэк»
Россияне хорошо осведомлены о возможности сэкономить в поездках по России: 79% в той или иной степени знают о программе «Туристический кешбэк», по которой государство возвращает до двадцати процентов стоимости туров по стране (+9 п.п. с 2020 г.). За два года существования программы уровень качественной информированности о ней вырос вдвое (19% в 2020 г. vs 38% в 2022 г.). Впрочем, пока туристический кешбэк не получил широкого распространения — госпрограммой воспользовались только 2%, 13% собираются это сделать в текущем году.
Фото: «Номер один»