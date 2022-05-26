Общество 26.05.2022 в 10:42

В Бурятии Народный фронт просит прокуратуру проверить капремонт Усть-Баргузинской школы

Тревоги местных жителей уже пытались развеять, но они подозревают, что ремонт ведется некачественно
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В Бурятии Народный фронт просит прокуратуру проверить капремонт Усть-Баргузинской школы
Эксперты Народного фронта в Бурятии проводят проверку капитального ремонта единственной школы в селе Усть-Баргузин Баргузинского района. Направлено обращение в прокуратуру Бурятии. Провести мониторинг хода работ президентское Движение попросили местные жители, которые сообщили о своих сомнениях в качестве ремонта, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.

Жители села Усть-Баргузин обратились в Народный фронт по ряду строительных нарушений, выявленных общественной проверкой работы строителей.

Капитальный ремонт здания «Усть-Баргузинской средней общеобразовательной школы им. Шелковникова К.М.» начался в апреле текущего года, все работы должны завершиться 30 августа. Сумма контракта составила около 90 млн рублей, в том числе на договоры стройконтроля предусмотрено около 1,2 млн рублей.

Согласно госконтракту, на эту сумму подрядчик должен выполнить ремонт кровли, электрики, оборудовать водосточную систему, отремонтировать полы в коридоре, тамбуре, раздевалках и лестничных клетках, обустроить бетонные полы в столовой, кухне и цехах, полностью отремонтировать помещения уборных с установкой сантехнического оборудования, в том числе полностью отремонтировать сантехнику во всем здании с монтажом системы водоснабжения и канализации по классам, провести отделочные работы фасада, внутренних стен и потолка школы, обустроить душевые в спортзале, организовать благоустройство и озеленение территории и другие виды работ.

Однако местные жители подозревают, что ремонтные работы производят некачественно. В социальных сетях жители опубликовали пост с призывом контрольно-надзорные органы обратить внимание на работу подрядчика. В том числе в данном сообщении говорилось о наличии обширной трещины на здании школы, образовавшейся после землетрясения. По словам обеспокоенных жителей, строители пока с ней ничего не делают и есть опасения, что ее просто замаскируют. Кроме этого, они также направили информацию по этим фактам в региональное отделение Народного фронта.

После этого 5 мая на объекте капитального ремонта Усть-Баргузинской школы была проведена работа расширенной комиссией в составе главы Баргузинского района, главы поселка Усть-Баргузин, члена родительского совета, представителей заказчика, подрядчика и стройконтроля, а также гендиректора «Высота РемСтрой».

В ходе работы комиссии установлено, что работы ведутся в соответствии с действующими строительным правилами. Существенных отклонений от норм не выявлено. Но были зафиксированы документально неучтенные работы. По итогу комиссии смета работ будет скорректирована. По словам представителей местной инициативной группы, в которую вошли родители учащихся школы, их о дате проверки не оповестили.

Народный фронт со своей стороны запросил у администрации Баргузинского района итоговый протокол, но так и не получил его.  А 6 мая состоялось другое выездное совещание контрольной комиссии, на которое пригласили жителей и попытались успокоить тем, что работы ведутся без нарушений. Но при этом инициативную группу не допустили в некоторые помещения здания, а также не стали предоставлять проектно-сметную документацию.

«По мнению жителей, обследование строительных конструкций проведено не полностью, часть стен имеет сквозные трещины, следы разрушений. Мы обратились в прокуратуру Бурятии для проверки доводов жителей, а также соблюдение федерального законодательства, строительных норм и правил в части соответствия выполняемых работ плану-графику и техзаданию, строительного контроля, соответствия выполненным работам объема стройматериалов по смете и сроков окончания работ в соответствии с контрактными документами. В августе этого года мы планируем провести рейд на место», - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Александр Гусев.

Фото: ОНФ
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