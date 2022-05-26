Общество 26.05.2022 в 12:08

У жителей Улан-Удэ осталось пять дней на важный выбор

В мэрии призывают горожан участвовать в выборе территории для благоустройства
A- A+
Текст: Константин Воронов
У жителей Улан-Удэ осталось пять дней на важный выбор
Мэрия Улан-Удэ обратилась к горожанам с просьбой принять участие в голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Публикуем текст обращения полностью:

«Если бы у вас был выбор: что-то поменять в нашем городе к лучшему или оставить все как есть – что бы вы выбрали? Прямо сейчас у всех улан-удэнцев есть возможность повлиять на благоустройство города. Но времени осталось совсем немного.

До 30 мая проходит голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Вы можете принять в нем участие.

Зачем все это нужно?

Благоустройство территорий – это большие расходы. Для этого требуется федеральное финансирование. Федеральный центр оценивает потребность в выделении средств регионам и городам по активности граждан.

Именно для этого проводится голосование на сайте 03.gorodsreda.ru

В 2021 году в рамках предварительного голосования были выбраны две территории в Улан-Удэ:

1) Бульвар Сиреневый
2) Сквер Яблоневый

Теперь важно проголосовать за дизайн-проекты по каждому из этих объектов.

Голосование проходит на сайте 03.gorodsreda.ru

Для авторизации на сайте необходимо иметь учетную запись на «Госуслугах». Учетная запись должна быть подтвержденной. В профиле «Госуслуг» должна быть привязана электронная почта, а также указан адрес регистрации.

Этого достаточно для того, чтобы проголосовать.

Давайте вместе покажем, что мы активные граждане и выступаем за благоустройство города!».
Теги
благоустройство

Все новости

В Бурятии волонтеры помогают в формировании комфортной городской среды
26.05.2022 в 12:24
Водителей Улан-Удэ предупредили о массовой проверке
26.05.2022 в 12:23
В Улан-Удэ на Гражданском форуме обсудят пять самых острых вопросов в жизни региона
26.05.2022 в 12:17
У жителей Улан-Удэ осталось пять дней на важный выбор
26.05.2022 в 12:08
Житель Улан-Удэ ударил сожительницу ножом, чтобы та перестала пить
26.05.2022 в 11:31
Улан-Удэ очистят от заброшенных железобетонных конструкций
26.05.2022 в 10:47
В Бурятии Народный фронт просит прокуратуру проверить капремонт Усть-Баргузинской школы
26.05.2022 в 10:42
Байкал в пятерке лидеров привлекательных направлений внутреннего туризма
26.05.2022 в 10:11
В Бурятии легковушка снова попала под грузовик
26.05.2022 в 10:04
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили ребенка
26.05.2022 в 09:51
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 мая

Читайте также
В Бурятии волонтеры помогают в формировании комфортной городской среды
Осталось меньше недели до окончания голосования за объекты благоустройства
26.05.2022 в 12:24
Водителей Улан-Удэ предупредили о массовой проверке
Она пройдет вечером 27 мая
26.05.2022 в 12:23
В Улан-Удэ на Гражданском форуме обсудят пять самых острых вопросов в жизни региона
По каждому из них развернется отдельная дискуссия и будут найдены пути решений
26.05.2022 в 12:17
Улан-Удэ очистят от заброшенных железобетонных конструкций
Их планируется убрать почти на 70 участках
26.05.2022 в 10:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru