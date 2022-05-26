У жителей Улан-Удэ осталось пять дней на важный выбор

Мэрия Улан-Удэ обратилась к горожанам с просьбой принять участие в голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Публикуем текст обращения полностью:«Если бы у вас был выбор: что-то поменять в нашем городе к лучшему или оставить все как есть – что бы вы выбрали? Прямо сейчас у всех улан-удэнцев есть возможность повлиять на благоустройство города. Но времени осталось совсем немного.До 30 мая проходит голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Вы можете принять в нем участие.Зачем все это нужно?Благоустройство территорий – это большие расходы. Для этого требуется федеральное финансирование. Федеральный центр оценивает потребность в выделении средств регионам и городам по активности граждан.Именно для этого проводится голосование на сайте 03.gorodsreda.ruВ 2021 году в рамках предварительного голосования были выбраны две территории в Улан-Удэ:1) Бульвар Сиреневый2) Сквер ЯблоневыйТеперь важно проголосовать за дизайн-проекты по каждому из этих объектов.Голосование проходит на сайте 03.gorodsreda.ruДля авторизации на сайте необходимо иметь учетную запись на «Госуслугах». Учетная запись должна быть подтвержденной. В профиле «Госуслуг» должна быть привязана электронная почта, а также указан адрес регистрации.Этого достаточно для того, чтобы проголосовать.Давайте вместе покажем, что мы активные граждане и выступаем за благоустройство города!».