В Улан-Удэ на Гражданском форуме обсудят пять самых острых вопросов в жизни региона

«Тем актуальных очень много, но, по мнению членов Общественной палаты, эти вопросы – остро выпуклы. Отвечать на них нужно, не откладывая в долгий ящик, именно сейчас. Это здравоохранение, локальная экономика – цены растут, это село – тоже потому что растут цены, во-вторых сельское население у нас самое небогатое. Там выше заболеваемость. Эта проблема назревшая, ее нужно решать. Тема патриотизма она буквально стоит в полный рост. И тема взаимодействия власти и общества также стоит сегодня остро. Все эти темы будут разворачиваться в серьезные дискуссии, в отдельные мероприятия. Но сегодня это так» - пояснил Баир Бальжиров.

«В селе Бурятии есть огромный человеческий потенциал. Люди хотят жить в своем родном селе, работать во благо своих семей и своих сел и хотят вносить вклад в общее дело – развитие нашей страны – именно на своем месте. Это крестьяне, фермеры, люди, которые входят в различного рода кооперативы, люди, которые начинают и занимаются малым бизнесом именно в своих деревнях. Это важно. И мы должны изменить отношение к ним, мы должны их увидеть, мы должны им сказать – вы делаете не только личное дело, но и большое общественное и государственное дело. Изменить, прежде всего, подход» - добавил Баир Бальжиров.

В Улан-Удэ 26 мая проходит Гражданский форум «Новые вызовы жизни: наши действия». В его работе принимают участие известные общественные деятели республики. Так, форум разделен на пять площадок, темы которых сегодня стоят в обществе наиболее остро. Это секция «Здоровье граждан – главный потенциал республики», «Потенциал развития локальной экономики Бурятии в современных условиях», «Патриотическое воспитание – основа стабильности государства», «Малое село Бурятии. Потенциал развития экономики» и секция «О взаимодействии органов власти и СОНКО в реализации общественных проектов».Председатель Общественной палаты РБ, член комиссии по Развитию территорий, экологии и природопользованию Баир Бальжиров рассказал "Номер один" о важности поднятия именно этих тем на форуме.По словам председателя Общественной палаты, власть и общество сегодня как никогда должны быть едины. "Единство возможно на основе общего понимания целей, задач, ситуации, приоритетов. Я думаю, что это шаг именно в этом направлении", - добавил он.Также Баир Бальжиров отметил, что на своей площадке - «Малое село Бурятии. Потенциал развития экономики» - главная тема дискуссии будет в том, как наладить связь с жителями сел, как увидеть их огромный потенциал.Что касается остальных площадок, то их целью станут вполне конкретные решения. Например, на секции «Здоровье граждан – главный потенциал республики» у участников форума главная задача - выработать предложения по повышению эффективности системы здравоохранения, обеспечению доступности и качества медицинской помощи, предупреждение болезней и других факторов, угрожающих жизни и здоровью населения.В работе секции «Потенциал развития локальной экономики Бурятии в современных условиях» - найти предложения по мероприятиям, направленным против воздействия санкций, развития производства продукции на основе импортозамещения.В работе площадки «Патриотическое воспитание – основа стабильности государства» участники выявят состояние, проблемы патриотического воспитания среди школьников и студентов, а также сформируют предложения по совершенствованию этого направления деятельности в работе министерств, ведомств, учебных заведений и общественных организаций.На секции «О взаимодействии органов власти и СОНКО в реализации общественных проектов» участники форума выявят наиболее значимые общественные проекты, обсудят механизмы повышения их эффективности, вовлечения в их реализацию максимального количества участников, масштабирования на весь регион.Закончится форум обсуждением и принятием резолюции. С заключительным словом выступит глава Бурятии Алексей Цыденов, а после пройдет церемония награждения.