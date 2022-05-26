В Бурятии волонтеры помогают в формировании комфортной городской среды

Почти 30 тысяч жителей Бурятии уже выбрали территорию и дизайн-проект для благоустройства в 2023 году.Для помощи жителям в рейтинговом голосовании задействовано 150 волонтеров по всей Бурятии. Ребята работают ежедневно, информируют население в общественных местах.А также помогают зарегистрироваться на платформе и проголосовать – для этого необходим только номер телефона. Вся процедура занимает всего пару минут.Проекты, набравшие максимальное количество голосов, будут благоустроены в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».Отдать свой голос можно уже сейчас на сайте 03.gorodsreda.ru или обратившись за помощью к волонтеру.