Общество 26.05.2022 в 13:37

Жителей Бурятии призвали принять участие в спецоперации на Украине

Для этого можно заключить краткосрочный контракт с Минобороны
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Текст: Иван Иванов
Жителей Бурятии призвали принять участие в спецоперации на Украине
В Бурятии общественная организация «Боевое братство» распространила в соцсетях обращение к жителям республики с призывом отправиться добровольцами для участия в спецоперации на Украине.  

«Уже три месяца идет специальная военная операция, три месяца тяжелых боев и войны с неонацистами - фашистами. Весь мир, все страны НАТО воюют с Россией, цель для них – разрушить нашу страну. Французские, британские, канадские, американские генералы консультируют украинцев, проамериканский украинский режим снабжается современной техникой НАТО. Это уже никем не скрывается. Одна Россия против НАТО. Несмотря на все это, наши молодые ребята, на передовой успешно выполняют свои задачи. Да, есть потери, к сожалению - погибшие и раненые. Без этого никак. Наши парни из Бурятии показывают невероятный боевой дух, об их героических поступках мы все знаем», - сказано в тексте обращения.

По словам представителей организации, «сейчас российская армия идет хорошо вперед».

«Все видели, как более 2,5 тысяч нацистов сдались в плен. Бойцы ВСУ и теробороны начинают складывать оружие. Сейчас важно додавить соперника. Нужно усилиться, и не дать шанса им снова поднять головы. Нам нужна только Победа», - говорят в «Боевом братстве».

По данным организации, с начала спецоперации из Бурятии ушли воевать 250 добровольцев.

«Это крепкие мужики, познавшие жизнь, имеющие боевой, жизненный опыт, стальные нервы, а главное – чувствующие ответственность за себя, свою Родину, за своих ребят. Только из «Боевого братства» воевать на Украину ушло 100 человек, еще 10 человек отправляются в эти дни. Уверены, что таких будет все больше и больше. Мужики, мы не можем остаться в стороне, нужно ковать победу, не дать нацистам и натовцам совершить свой план», - призывают в «Боевом братстве».

По словам общественников, сейчас поток добровольцев увеличился по всей стране.

«Минобороны через военкоматы заключают краткосрочные контракты от трех месяцев, и деньги хорошие платит. Но главное в другом. Надо помочь нашим пацанам! Они устали, им надо помочь, дать передышку. Мы-то с вами постарше. Мы же помним призыв «наших бьют». И наши вставали! Все! И мы встанем! Пацаны, держитесь. Мы идём!», - отмечают в «Боевом братстве» Бурятии.
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