В Улан-Удэ улицу Трубачеева перекроют для ремонта провала

С 28 мая по 30 мая в связи с ремонтом будет перекрыт участок дороги по ул. Трубачеева в сторону ул. Бабушкина, сообщили в мэрии Улан-Удэ. Там Комбинат по благоустройству отремонтирует решетки ливневой канализации около дома № 61а, где произошёл обвал.Альтернативное движение будет проходить через парковку здания ул. Трубачеева, 61а.Работы необходимо провести до 31 мая, чтобы автомобилисты могли беспрепятственно объезжать ремонтируемый участок дороги по улице Терешковой, пояснили в мэрииНапомним, с 31 мая до 15 июня участок дороги на ул. Терешковой будет перекрыт для ремонта. Поэтому основной поток автомобилей будет проезжать по ул. Трубачеева.