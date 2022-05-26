Общество 26.05.2022 в 14:41

В Улан-Удэ улицу Трубачеева перекроют для ремонта провала

Он образовался в районе дома №61а
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ улицу Трубачеева перекроют для ремонта провала
С 28 мая по 30 мая в связи с ремонтом будет перекрыт участок дороги по ул. Трубачеева в сторону ул. Бабушкина, сообщили в мэрии Улан-Удэ. Там Комбинат по благоустройству отремонтирует решетки ливневой канализации около дома № 61а, где произошёл обвал.

Альтернативное движение будет проходить через парковку здания ул. Трубачеева, 61а.

Работы необходимо провести до 31 мая, чтобы автомобилисты могли беспрепятственно объезжать ремонтируемый участок дороги по улице Терешковой, пояснили в мэрии

Напомним, с 31 мая до 15 июня участок дороги на ул. Терешковой будет перекрыт для ремонта. Поэтому основной поток автомобилей будет проезжать по ул. Трубачеева.

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