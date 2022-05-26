Общество 26.05.2022 в 15:40

В Бурятии омбудсмен защищает людей от собак

Уполномоченный по правам человека инициировала проверки в собачьем приюте около Вознесеновки


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Текст: Номер один
В Бурятии омбудсмен защищает людей от собак
В Бурятии к уполномоченному по правам человека в республике обратились жители пригородного села Вознесеновка, испытывающие неудобства от расположенного на близлежащей территории приюта для безнадзорных животных. Они просят запретить расширение территории приюта для безнадзорных животных и перенести его в зону, отдаленную от жилого массива.

Омбудсмен Юлия Жамбалова инициировала проверку, по результатам которой специалисты Росреестра выявили, что части земель используется арендатором в отсутствие воли собственника этого участка. Вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщили в аппарате правозашитника.

Администрация района известила о том, что дальнейшее увеличение площади для приюта не планируется. Также, в ходе выездной встречи, между представителем общественности и владельцем приюта достигнута договоренность о совместном решении вопросов обеспечения безопасности жителей села Вознесеновка.

Впрочем, Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности собачьего приюта - слив жидких бытовых отходов в не герметичные выгребные ямы, эксплуатацию печей без постановки их на учет в качестве объектов негативного воздействия на окружающую среду. Руководителю приюта внесено представление об устранении нарушений закона.

К работе республиканского управления ветеринарии претензии более существенные – оно не принимало надлежащих мер к устранению выявленных приюте нарушений. Это отсутствие помещения для проведения хирургических операций животных, бесконтрольное передвижение собак внутри огороженной территории приюта, наличие собак без бирок. Однако устранение нарушений не контролировалось. Руководителю ветеринарного управления внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Между тем, в Улан-Удэ вновь вызывает тревогу появление агрессивных бродячих псов на улице. В мае в столице Бурятии собаки напали на 6-летнего ребенка и 30-летнюю девушку. Как сообщал «Номер один», нападения произошли в Октябрьском районе 15 мая. А 12 мая в Железнодорожном районе Улан-Удэ на ул. Репина произошло нападение трех собак на 7-летнего ребенка.

Фото: «Номер один»
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