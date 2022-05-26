Общество 26.05.2022 в 16:25

ТОП-3 товаров для импортозамещения

Это электроника, медикаменты и продукты, считают россияне
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Текст: Номер один
ТОП-3 товаров для импортозамещения
В первую очередь в стране необходимо наладить импортозамещение электроники, лекарств и продуктов питания, считают россияне. При этом за приоритет медицинских товаров и еды чаще высказываются женщины, а компьютеров, смартфонов и промышленного оборудования — мужчины.

В открытом опросе сервиса SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех федеральных округов страны.

Каждый пятый россиянин (20%) считает, что в первую очередь необходимо наладить импортозамещение электроники, процессоров, смартфонов и компьютеров. По 18% убеждены, что в приоритете должно быть локальное производство лекарств, а также продуктов питания.

В том, что в первую очередь следует организовать импортозамещение промышленного оборудования и автомобилей, уверены по 12% россиян.

По мнению каждого девятого (11%), стране нужно наладить производство всего, что ранее покупали за рубежом.

О необходимости разработки в России собственного программного обеспечения говорили 8% респондентов. Наладить выпуск отечественной бытовой техники считают необходимым 6% россиян, одежды и обуви — 5%, железнодорожного, водного и авиатранспорта - 4%. В необходимости скорейшей организации производства предметов личной гигиены уверены 3%, бытовой химии, медицинского оборудования, инструментов и косметики — по 2%.

Еще 8% опрошенных считают, что в импортозамещении нуждаются в первую очередь другие товары: упоминалась бумага, оптика, стройматериалы, корма для животных, упаковочные материалы и проч. По мнению 4% россиян, наладить полноценное импортозамещение сегодня невозможно.

В том, что важно немедленно организовать производство отечественных лекарств, продуктов, одежды и обуви, гигиенических товаров и бытовой химии, чаще убеждены женщины. Тех, кто считает важным в первую очередь наладить собственное производство электроники, промышленного оборудования, железнодорожного и авиатранспорта, больше среди мужчин.

Фото: pixabay.com
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импортозамещение товары ТОП-3

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