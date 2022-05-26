Общество 26.05.2022 в 16:57

Мэр Улан-Удэ: Горожане вместе с нами достойно преодолели все испытания

В мэрии подвели итоги прошедшего отопительного сезона
A- A+
Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ: Горожане вместе с нами достойно преодолели все испытания
Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел итоговое совещание по завершению отопительного периода 2021/2022 гг. с участием руководителей ресурсоснабжающих организаций – ТГК-14 и «Бурятэнерго». Основной темой совещания стала ликвидация последствий аварийной ситуации на ТЭЦ-1 в декабре 2021 года и подготовка к следующему отопительному сезону.

- Не могу не сказать о том, что все горожане, все мы выдержали очень серьезное испытание, когда 23 декабря произошла авария на ТЭЦ-1. Но благодаря сплоченной команде, дружественной поддержке все мы вместе - это и наши ресурсоснабжающие, управляющие организации, коммунальные службы, коллективы детских садов, школ, больниц и других социальных объектов - смогли не допустить заморозки ни одного жилого дома, ни одного социального объекта. Да, в квартирах какое-то время было холодно, но горожане с пониманием отнеслись к непростой ситуации и вместе с нами достойно преодолели все испытания. 23 декабря авария произошла, а 28 декабря уже каждого потребителя мы заново запитали, - отметил Игорь Шутенков.

Директор филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК - 14» Дмитрий Лебедь сообщил, что руководство компании сделало «серьезнейшие выводы случившегося для недопущения подобных ситуаций впредь». В данный момент на предприятии ведется ремонт основного и вспомогательного оборудования станций ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, продолжается установка и монтаж нового генератора.

- Производственно-ремонтная программа этого года оценивается в 310 млн рублей, инвестпрограмма составляет 230 млн рублей. Материально-техническими ресурсами, персоналом своим и подрядных организаций для полноценного выполнения программ и подготовки к зиме 2022-2023 года обеспечены. Не сомневаюсь в качественной подготовке оборудования зданий, сооружений и персонала «Генерации Бурятии» к предстоящей зиме, - заверил Дмитрий Лебедь.

На электрических сетях прохождение отопительного сезона прошло в штатном режиме. Аварийность по сравнению с прошлым отопительным сезоном снизилась на 10%. Сейчас энергетики приступили к ремонту электросетевого оборудования, чтобы подготовить его к следующей зиме.

- Всего на ремонт электросетевого комплекса города «Россети Сибирь» в Бурятии в этом году направят более 69 млн рублей, что больше на 7% уровня прошлого года, - сообщил главный инженер филиала «Россети Сибирь» в Бурятии Виктор Перелыгин.

Председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев отметил, что перед прошедшим отопительным сезоном был выполнен ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на общую сумму 35,5 млн рублей.

- На сетях МУП «Водоканал» произошло 79 технологических нарушений, что ниже предыдущего периода на 17%. В этом году мы завершили масштабный проект по реконструкции канализационного коллектора от ул. Пугачева до ул. Ключевская. Работы на объекте завершены 22 апреля, - сообщил Сергей Гашев.

Мэр отметил, что в прошедшем сезоне введены два новшества - отопительный период был начат на неделю раньше – 6 сентября, что позволило начать плавное заполнение сетей, а горожане не успели почувствовать в своих квартирах осенние холода. И выход из отопительного периода проведен позже обычного – 18 мая. Планируется, что такого графика энергетики будут придерживаться постоянно.

В целом количество обращений или звонков от горожан по теплоснабжению снизилось на 42%. А благодаря поставленной работе по контролю за своевременной отработкой жалоб общее количество обращений с начала отопительного сезона снизилось в 5 раз – если в 2021 году их зарегистрировано 354, то в 2022 году – 73.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
отопительный сезон

Все новости

Транспортная реформа в Улан-Удэ становится все ближе
26.05.2022 в 17:27
Мэр Улан-Удэ: Горожане вместе с нами достойно преодолели все испытания
26.05.2022 в 16:57
ТОП-3 товаров для импортозамещения
26.05.2022 в 16:25
Улан-Удэ закупает крупную партию больших и средних автобусов
26.05.2022 в 15:54
В Бурятии омбудсмен защищает людей от собак
26.05.2022 в 15:40
В Улан-Удэ улицу Трубачеева перекроют для ремонта провала
26.05.2022 в 14:41
Российско-монгольский форум можно отслеживать в онлайн-режиме
26.05.2022 в 14:31
Житель Бурятии обворовал дом умершего односельчанина
26.05.2022 в 14:20
В Бурятии ищут виновника пожара в СНТ «Лето»
26.05.2022 в 14:09
Жителей Бурятии призвали принять участие в спецоперации на Украине
26.05.2022 в 13:37
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 мая

Читайте также
Транспортная реформа в Улан-Удэ становится все ближе
Мэрия продлит эксперимент по пересадочному тарифу
26.05.2022 в 17:27
ТОП-3 товаров для импортозамещения
Это электроника, медикаменты и продукты, считают россияне
26.05.2022 в 16:25
Улан-Удэ закупает крупную партию больших и средних автобусов
Первые поставки новых автобусов начнутся с октября
26.05.2022 в 15:54
В Бурятии омбудсмен защищает людей от собак
Уполномоченный по правам человека инициировала проверки в собачьем приюте около Вознесеновки


26.05.2022 в 15:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru