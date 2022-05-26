Мэр Улан-Удэ: Горожане вместе с нами достойно преодолели все испытания

Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел итоговое совещание по завершению отопительного периода 2021/2022 гг. с участием руководителей ресурсоснабжающих организаций – ТГК-14 и «Бурятэнерго». Основной темой совещания стала ликвидация последствий аварийной ситуации на ТЭЦ-1 в декабре 2021 года и подготовка к следующему отопительному сезону.- Не могу не сказать о том, что все горожане, все мы выдержали очень серьезное испытание, когда 23 декабря произошла авария на ТЭЦ-1. Но благодаря сплоченной команде, дружественной поддержке все мы вместе - это и наши ресурсоснабжающие, управляющие организации, коммунальные службы, коллективы детских садов, школ, больниц и других социальных объектов - смогли не допустить заморозки ни одного жилого дома, ни одного социального объекта. Да, в квартирах какое-то время было холодно, но горожане с пониманием отнеслись к непростой ситуации и вместе с нами достойно преодолели все испытания. 23 декабря авария произошла, а 28 декабря уже каждого потребителя мы заново запитали, - отметил Игорь Шутенков.Директор филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК - 14» Дмитрий Лебедь сообщил, что руководство компании сделало «серьезнейшие выводы случившегося для недопущения подобных ситуаций впредь». В данный момент на предприятии ведется ремонт основного и вспомогательного оборудования станций ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, продолжается установка и монтаж нового генератора.- Производственно-ремонтная программа этого года оценивается в 310 млн рублей, инвестпрограмма составляет 230 млн рублей. Материально-техническими ресурсами, персоналом своим и подрядных организаций для полноценного выполнения программ и подготовки к зиме 2022-2023 года обеспечены. Не сомневаюсь в качественной подготовке оборудования зданий, сооружений и персонала «Генерации Бурятии» к предстоящей зиме, - заверил Дмитрий Лебедь.На электрических сетях прохождение отопительного сезона прошло в штатном режиме. Аварийность по сравнению с прошлым отопительным сезоном снизилась на 10%. Сейчас энергетики приступили к ремонту электросетевого оборудования, чтобы подготовить его к следующей зиме.- Всего на ремонт электросетевого комплекса города «Россети Сибирь» в Бурятии в этом году направят более 69 млн рублей, что больше на 7% уровня прошлого года, - сообщил главный инженер филиала «Россети Сибирь» в Бурятии Виктор Перелыгин.Председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев отметил, что перед прошедшим отопительным сезоном был выполнен ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на общую сумму 35,5 млн рублей.- На сетях МУП «Водоканал» произошло 79 технологических нарушений, что ниже предыдущего периода на 17%. В этом году мы завершили масштабный проект по реконструкции канализационного коллектора от ул. Пугачева до ул. Ключевская. Работы на объекте завершены 22 апреля, - сообщил Сергей Гашев.Мэр отметил, что в прошедшем сезоне введены два новшества - отопительный период был начат на неделю раньше – 6 сентября, что позволило начать плавное заполнение сетей, а горожане не успели почувствовать в своих квартирах осенние холода. И выход из отопительного периода проведен позже обычного – 18 мая. Планируется, что такого графика энергетики будут придерживаться постоянно.В целом количество обращений или звонков от горожан по теплоснабжению снизилось на 42%. А благодаря поставленной работе по контролю за своевременной отработкой жалоб общее количество обращений с начала отопительного сезона снизилось в 5 раз – если в 2021 году их зарегистрировано 354, то в 2022 году – 73.Фото: мэрия Улан-Удэ