Общество 26.05.2022 в 17:27
Транспортная реформа в Улан-Удэ становится все ближе
Мэрия продлит эксперимент по пересадочному тарифу
Текст: Петр Санжиев
1 июня заканчивается срок проведения эксперимента по пересадочному тарифу. В связи с этим городские власти приняли решение пролонгировать эксперимент еще на несколько месяцев.
Это будет уже второе такое решение за последние месяцы. Ранее эксперимент планировали завершить 1 февраля 2022 года, но продлили до лета.
«Пересадочный тариф планируется продлить до 1 октября 2022 года. В настоящий момент распоряжение о продлении услуги находится на согласовании», - рассказали «Номер один» в мэрии города.
Эта новость совпала с распространенной чиновниками информацией о планах по масштабной закупке муниципалитетом автобусов средней и большой вместимости для МУП «Городские маршруты».
Все это является, по сути, подготовкой к кардинальной реформе системы транспортного обслуживания столицы Бурятии с переводом ее на новый принцип работы.
Главная идея давно известна. Пассажиры, которые едут из отдаленных микрорайонов в центр Улан-Удэ, будут добираться автобусом до трамвайной линии и для продолжения поездки пересядут на трамвай. При следовании из центра на окраину пассажир действует в обратном порядке.
Пересадочный тариф активно «обкатывается» на муниципальном маршруте №1.
В случае перехода города на новый принцип, роль частных компаний в пассажироперевозках внутри Улан-Удэ может значительно снизиться.
Фото: «Номер один»
Это будет уже второе такое решение за последние месяцы. Ранее эксперимент планировали завершить 1 февраля 2022 года, но продлили до лета.
«Пересадочный тариф планируется продлить до 1 октября 2022 года. В настоящий момент распоряжение о продлении услуги находится на согласовании», - рассказали «Номер один» в мэрии города.
Эта новость совпала с распространенной чиновниками информацией о планах по масштабной закупке муниципалитетом автобусов средней и большой вместимости для МУП «Городские маршруты».
Все это является, по сути, подготовкой к кардинальной реформе системы транспортного обслуживания столицы Бурятии с переводом ее на новый принцип работы.
Главная идея давно известна. Пассажиры, которые едут из отдаленных микрорайонов в центр Улан-Удэ, будут добираться автобусом до трамвайной линии и для продолжения поездки пересядут на трамвай. При следовании из центра на окраину пассажир действует в обратном порядке.
Пересадочный тариф активно «обкатывается» на муниципальном маршруте №1.
В случае перехода города на новый принцип, роль частных компаний в пассажироперевозках внутри Улан-Удэ может значительно снизиться.
Фото: «Номер один»
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