Общество 26.05.2022 в 18:24

В Улан-Удэ горожане возмущены засильем бомжей и беспорядком

По мнению улан-удэнцев, в городе порой невозможно отдохнуть в скверах - слишком грязно
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ горожане возмущены засильем бомжей и беспорядком
Улан-Удэнка Ольга Кононова (имя, фамилия изменены по ее просьбе) возмущена тем, что в поселке Исток остановки находятся в безобразном состоянии. 

«Гости прибывают в республику Бурятия через Советский район и встречают гостей остановки поселка Исток в безобразном состоянии. Этим созданиям архитектуры сто лет в обед, но остановки обновили только до 11 км. Жители обращались по этому поводу в мэрию, ответа нет», - говорит горожанка.  

Недавно остановки покрасили серой краской, но по мнению активной улан-удэнки, ситуацию этот факт мало исправил. 

- Они ведь так и остались в плачевном состоянии. И то, что в городе все остановки серые, безликие, мрачные, это разве как-то украшает город? – вопрошает Ольга Степановна. 

Возмущает Ольгу Кононову и то, что улица Борсоева, которая также является визитной карточкой города, по ее мнению, плохо озеленена: "Это же ворота в Бурятию, первое, что видят гости столицы. Раньше и аллея из тополей была, и кустарники нормальные, а сейчас что? Обстригут кусты до земли и разве это красиво?"

Женщина даже написала письмо со своими предложениями по озеленению данного района. Но ответ ее не убедил. 

- Вот пишут «В рамках МП Зеленый город на общественных территориях города Улан-Удэ ежегодно высаживается 23 000 саженцев. 10 000 кв. метров газона и 8000 кв. м цветов, в том числе и по улице Борсоева». Зачем мне эта информация? В конце «также сообщаем что в связи с тем, что план посадок на 2022 год уже сформирован вам необходимо обратиться с предложениями в администрацию Советского района для включения в реестр мест благоустройства по озеленению на 2023-2024 гг». Подписан ответ Сергеем Гашевым, председателем комитета городского хозяйства. Они что там сами не могут друг другу передать информацию и мои предложения? Почему я должна снова куда-то обращаться – «для включения в реестр»? Возмущает такое отношение чиновников к горожанам. Лишь бы переписать одну бумажку, взвалить на другого – тот тоже перепишет, - говорит улан-удэнка. 

К слову, не довольны порядком в городе и другие улан-удэнцы. В паблике Аноним 03 появились красочные фотографии одного из скверов города: на скамейках лежат бомжи, урны переполнены, памятник загажен птичьим пометом. 

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«Хотела бы поделиться впечатлением от посещения сквера им. Пушкина, что рядом с Т.Д. Юбилейный. Зрелище не для слабонервных!!! Все скамейки грязные, залитые, заплёванные. Урны абсолютно все ломятся от мусора! Очень много людей без определённого места жительства, это какая то их перевалочная база! Ну и шлейф «аромата» не позволяет поесть мороженного в этом сквере. А вишенкой на торте, оказался сам памятник А.С. Пушкина - вся голова з@ср@на птицами!!! Знаете, как то стыдно стало.. что места для отдыха, которых не так много в нашем городе, в таком неухоженном состоянии», - пишет автор поста. 

В комментариях много возмущений:

- Если город не убирает с мусорных контейнерах и памятники не моют - то это вина города! Весь город благодаря Экоальянсу в мусоре утонул- так как не вовремя вывозят. 

- У нас в любом сквере, парке полно бомжей и маргиналов, это прямо визитная карточка нашей Бурятии. 

- На Гагарина напротив «Абсолюта», кажется сквер им.Гагарина называется тоже место сбора алкашей и бомжей. Когда самое пекло, их там нет, но зато вонь стоит. Все лавки загажены. Ужасно. 

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