Алексей Цыденов: «Сила Бурятии – это люди»

И экономика, и социальная сфера, и все гражданское общество в целом оказались сегодня в совершенно новых условиях. И теперь необходимо вырабатывать новые подходы практически ко всем сферам государственной политики.Именно поэтому прошедший в Улан-Удэ гражданский форум носил название «Новые вызовы жизни: наши действия». На пяти площадках обсуждались стратегии развития по разным направлениям социально-экономического развития. А предложения, которые там звучали, станут своего рода руководством к действию для властей республики.- То, что будет включено в резолюцию форума, мы возьмем в работу, - говорил глава Бурятии Алексей Цыденов. - Понятно, что какие-то вопросы можно решить быстро, какие-то требуют более длительного времени. Но в любом случае все предложения мы будем самым тщательным образом отрабатывать.Одной из тем гражданского форума стало здоровье граждан как главный потенциал республики. На этой площадке специалисты обсуждали вопросы повышения рождаемости, причины смертности, профилактику болезней, диспансеризацию, пропаганду здорового образа жизни, модернизацию первичного звена здравоохранения, решение кадровых проблем медицины и многое другое.На площадке «Малое село Бурятии – потенциал развития экономики» эксперты обсудили направления развития сельской экономики, расширение возможностей по производству собственных продуктов питания. Было предложено нарастить поддержку сельского хозяйства, наладить систему переработки продукции, а также обратить внимание на электрификацию фермерских стоянок и мелиорацию земель.Площадка, посвященная потенциалу развития экономики Бурятии в современных условиях, также была довольно насыщенной. Здесь обсуждали антисанкционные меры – те, что уже приняты и те, что эксперты рекомендовали рассмотреть в перспективе.- Бизнесу требуются антисанкционные меры поддержки и индивидуально-отраслевой подход по их формированию. В настоящее время на федеральном и региональном уровнях принят пакет антисанкционных мер, включающий в себя порядка 180 мер, - говорил модератор площадки Доржа Сыбыков. Также он напомнил, что в республике под председательством главы Бурятии работает экономический штаб, который оперативно решает все возникающие вопросы.Обсудили на площадках также патриотическое воспитание и взаимодействие с общественными организациями.По словам Алексея Цыденова, возможности для решения многих вопросов у Бурятии есть. В том числе, благодаря федеральной поддержке.- Мы видим, что нас поддерживает президент. То, что делается в республике, делается не только за счет общих национальных проектов и госпрограмм, есть прямые поручения президента по нашей республике и их очень много. Я думаю, что с такой поддержкой мы и сложные вопросы можем решать, - говорил глава республики. - Сила Бурятии – это люди Бурятии.Он напомнил об открытом совещании с правительством Бурятии, которое состоялось в 2019 году. Тогда было собрано 1300 наказов. Около половины из них уже исполнено, остальные в работе. Подобная ситуация и с предложениями, собранными в прошлом году в рамках проекта «Народная программа».- Все, что вы прорабатываете, предлагаете, это все ложится в работу. Работы у нас впереди много, но, я думаю, мы со всем справимся, - подытожил Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии